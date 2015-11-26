"Опять начинается:" массовое отключение воды сильно усложнило жизнь горожанам

Жители в соцсетях высказывают свои мнения по поводу сложившейся ситуации

Водоснабжение. Фото: Pixabay.com

В связи с проведением гидравлических испытаний, с 20 по 27 мая без горячего водоснабжения (ГВС) останутся жители Фрунзенского и части Ленинского, а также Первореченского районов Владивостока.

Массовыми отключениями воды оказались недовольны сотни горожан. По словам людей, отсутствие воды сильно усложнило им жизнь. Например, в сервисе Яндекс. Района одна из жительниц краевого центра, выразила свое недовольство по поводу сложившееся ситуации.

"Ну вот начинается, Некрасовская 50. Нет до 22 мая 15:00 (актуально ещё менее 2 дней)", — негодует горожанка.