Очередная отставка состоялась в администрации Владивостока

Об этом сообщила первый вице-мэр Ольга Козерацкая

Алексей Кушнир, директор управления международных отношений и туризма администрации Владивостока, написал заявление об увольнении. Фото: ИА PrimaMedia

Алексей Кушнир, директор управления международных отношений и туризма администрации Владивостока, написал заявление об увольнении, сообщает ИА PrimaMedia. Такая информация поступила от первого вице-мэра Ольги Козерацкой на заседании комитета по экономической политике и муниципальной собственности Думы Владивостока 21 мая.

Кушнир должен был представить депутатам отчет о ходе разработки и сроках утверждения муниципальной программы "Создание условий для развития туризма в городе Владивостоке на 2020-2024 годы". Однако на заседании он не присутствовал.

Как сообщила Ольга Козерацкая, глава туруправления написал заявление об увольнении. "Выслушать его вы больше не сможете", — подытожила первый вице-мэр. При этом в ходе обсуждения разработки муниципальной программы развития туризма Козерацкая рассказала, что ожидает тяжелого разговора с "третьим лицом после Лаврова", чрезвычайным послом Российской Федерации, который посетит Владивосток в рамках Тихоокеанского туристского форума.

Алексей Кушнир занял должность руководителя управления международных отношений и туризма мэрии Владивостока в 2015 году. До того он отвечал за внешние связи приморского океанариума и работал на ТВ.