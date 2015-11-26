Новый "Седанка Парк Отель" открыл свои двери для жителей и гостей Владивостока

Также посетители Центра семейного отдыха "Седанка Парк" могут отведать блюда в новом кафе "Нахальная белка"
Общество 09:00
Фойе "Седанка Парк Отель". Фото: предоставлено Центром семейного отдыха "Седанка Парк"

Многим жителям Владивостока знаком парк "Седанка" (бывший санаторий "Седанка", расположенный по ул. Менделеева, 14) — одно из лучших мест для прогулок и фотосессий, где в последний год проходила реконструкция территории и одного из гостиничных зданий. 27 марта прошло официальное открытие "Седанка Парк Отеля" и кафе "Нахальная белка" сообщает ИА PrimaMedia.

"Седанка Парк Отель" — это комфортабельное место для отдыха жителей города, туристов, бизнесменов – условия предвосхищают любые предпочтения гостей: просторные оснащенные всем необходимым номера разной категории, с возможностью проживания семьей. Интерьер отеля выполнен в современном стиле контемпорари, сочетающем простоту, функциональность, презентабельность и практичность.

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В небольшом отеле можно выбрать номер категории "Стандарт" или двухуровневый "Пентхаус", с романтической атмосферой номер для молодоженов – каждый номер оставит впечатление комфорта и уюта, ведь продумана каждая деталь для удобства проживания гостей.

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Расположение "Седанка Парк Отеля" — наивыгоднейшее: с одной стороны – пригород Владивостока и лесная территория, с другой – отель расположен недалеко от пересечения трассы о. Русский — центр города – низководный мост – объездная дорога. Гостям удобно добираться из любой части города, а также в аэропорт. Важно, что гостям предоставляются услуги бесплатной охраняемой автостоянки.

Кафе "Нахальная белка", расположенное в отеле — это уютное место, где выбор блюд всегда безошибочен – вкусно, красиво и необычно. Сочетание стильного интерьера и уровня обслуживания, качество блюд европейской кухни уже привлекают гостей, которые смогли оценить атмосферу кафе.

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"Седанка Парк Отель" — это место, где к пожеланиям каждого гостя относятся индивидуально. Администратор отеля ответит на все вопросы и поможет гостям с информацией о городе и туристских объектах. Организация корпоративного обслуживания (семинары, обучения, выставки) проводятся с учетом специфики каждого мероприятия и пожеланий организаторов. Комплекс залов разной вместимости позволяет организовать практически любое мероприятие.

Центр семейного отдыха "Седанка Парк" находится по адресу: г. Владивосток, ул. Менделеева, 14. Бронирование отеля и заказ столиков в кафе : 8(423) 294-82-00.

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