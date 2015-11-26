Названы страны, куда туристы из России ездят чаще всего

В первом квартале года россияне совершили 8,4 млн поездок за рубеж

Лидеров предпочтений российских туристов назвала ассоциация туроператоров АТОР. По ее данным, в первом квартале 2019 годы россияне предпочитали выезжать на отдых в Таиланд, Турцию и Германию. Данные погранслужбы ФСБ свидетельствуют, что в этот период из России было совершено около 8,4 млн поездок в 175 стран (+4% к первому кварталу 2018-го).

На отдых в Таиланд выезжало более полумиллиона россиян (515 тысяч). Чуть меньше туристов посещали Турцию (361 тысяча поездок) и Германию (340 тысяч). В десятку выездных лидеров также попали ОАЭ, Италия, Вьетнам, Испания, Чехия, Франция и Индия.

Динамика турпотока более всего сказалась на Турции — она показала 47,8% прироста к такому же периоду минувшего года. Число выбравших Кубу возросло на 43,8%, Бельгию — на 25,7%, Шри-Ланку — 24%. По 20% прироста выезда пришлось на Японию, Италию и Венгрию.

А вот реже россияне стали ездить в Чехию (-8,1%), Норвегию (-6,4%) и Австрию (-3,9%).

Более половины туристов посещали страны постсоветского пространства и ближнее зарубежье (Китай, Финляндию, Латвию, Литву, Эстонию, Монголию и Польшу). В данном случае поездки не всегда были связаны с туризмом, а прирост выезда был совсем незначительным — 1,16% в годовом выражении.

Егор Тараруев