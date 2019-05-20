"За секунду до..." - в сети обсуждают опасную ситуацию с водителем на трассе

Тайфун чуть не привел к непоправимым последствиям
Это интересно 07:26
Трасса. Фото: pixabay.com

Пользователи сети активно обсуждают везение одного из водителей. Он смог избежать падения дерева на его крышу. Ветки накрыли то место, где секунду назад проехало транспортное средство, сообщает ИА PrimaMedia.

В одном из интернет-пабликов в социальной сети instagram появилась запись с камеры видеонаблюдения на которой запечатлен опасный момент. Разгулявшаяся стихия повалила дерево на проезжую часть. За минуту до этого, здесь прошел пешеход и успели проехать несколько машин. В момент падения ветки чуть не погребли под собой еще одно проезжающее в этом месте авто. Благо водитель успел надавить на газ и проскочить в последний момент.

Пользователи сети активно обсуждают произошедшее. Люди сходятся во мнении, что всем, кто запечатлен на видео очень повезло, особенно это касается автовладельца машины, которая успела проскользнуть.

"Везунчики".

"Причём им всем повезло".

"Дерево погладило своей кроной машинку!"

"Ух, чуть было, не было".

"Спасибо ангелам— хранителям".

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