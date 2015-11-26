Энергетики проводят осмотр объектов после циклона в Приморье

За минувшие сутки энергетики зафиксировали 114 нарушений в работе энергообъектов
Общество 15:27
ЛЭП. Фото: Игорь Чёрный, ИА MagadanMedia

Энергетики "Приморских электрических сетей" выполняют обходы и осмотры линий электропередачи и подстанций, отключавшихся в результате воздействия циклона. Повторные осмотры объектов позволят выявить дефекты, влияющие на надежность работы, и включить их устранение в плановые ремонтные работы, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ДРСК.

Также сегодня энергетики продолжают взаимодействовать с собственниками электроустановок и смежными сетевыми организациями края, где аварийные работы и подключение потребителей еще продолжается. Специалисты филиала ведут мониторинг выполнения аварийно-восстановительных работ на объектах смежных сетевых организаций, отслеживают готовность к включению и переводу на штатную схему электроснабжения потребителей и оперативно восстанавливают отключения, возникающие в течение дня.

Аварийно-восстановительные работы на объектах ДРСК были завершены ночью 21 мая. Энергетики в круглосуточном режиме восстанавливали электроснабжение потребителей. Сложные и массовые отключения были зафиксированы на южных территориях Приморья – Партизанске, Шкотовском районе. Всего за минувшие сутки энергетиками было зафиксировано 114 нарушений в работе энергообъектов. На предприятии продолжает действовать режим повышенной готовности.

Напомним, 20 мая в южных районах Приморского края было нарушено электроснабжение в результате прохождения мощного циклона.

ВНИМАНИЕ! При обнаружении повреждений на ЛЭП нужно немедленно сообщить в Единую диспетчерскую службу или по телефонам экстренных служб "112" и "101". В АО "ДРСК" работает телефон Единого контакт-центра – 8-800-1000-397.

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