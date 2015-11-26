Команда "Ростелекома" приняла участие в благотворительном забеге во Владивостоке

Основная цель проекта — усилиями сотрудников преодолеть 100 тысяч км, "конвертировать" их в 1 млн рублей и передать фонду "Линия жизни"
Общество 15:50
Участника забега. Фото: пресс-служба компании "Ростелеком"

В рамках проекта "Бегу и помогаю" 40 сотрудников "Ростелекома" приняли участие в III Всероссийском полумарафоне, состоявшемся в 18 городах России. Во Владивостоке марафонцы пробежали по улице Светланской и финишировали на центральной площади города, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе компании "Ростелеком".

"Бегу и помогаю" — это совместный спортивный проект "Ростелекома" и благотворительного фонда "Линия жизни", направленный на помощь детям с тяжелыми заболеваниями. Основная цель проекта — усилиями сотрудников компании преодолеть 100 тысяч км, "конвертировать" их в 1 млн рублей и передать фонду.

На полумарафоне владивостокские сотрудники "Ростелекома" пробежали в общей сложности более 304 км.

Забег

Забег. Фото: пресс-служба компании "Ростелеком"

"Я участвую в проекте "Бегу и помогаю" уже второй раз и не собираюсь на этом останавливаться. Приятно осознавать, что я вношу свои километры в общую копилку для лечения детей, у которого диагностирована саркома кости. Призываю всех сотрудников компании присоединяться к этому проекту, чтобы получать сильные эмоции и совершать добрые дела", — говорит специалист департамента управления операциями макрорегионального филиала "Дальний Восток" ПАО "Ростелеком" Мария Чистякова.

Многие сотрудники "Ростелекома" впервые решились принять участие в спортивном мероприятии такого масштаба для того, чтобы помочь детям. Среди них — специалист департамента управления закупками МРФ "Дальний Восток" ПАО "Ростелеком" Анастасия Плоходько.

Финиш сотрудников "Ростелекома"

Финиш сотрудников "Ростелекома". Фото: пресс-служба компании "Ростелеком"

"Я благодарна компании за возможность участия в забеге и благотворительном проекте "Бегу и помогаю", ведь вырученные средства будут переданы детям. Ставьте цели, стремитесь, дерзайте, в здоровом теле — здоровый дух!" — делится впечатлениями Мария.

Проект "Бегу и помогаю" стартовал в апреле 2018 года. На настоящий момент "Ростелеком" два раза переводил по 1 млн рублей на эндопротезы для Максима Башкирева и Саши Бартуханова, у которых диагностировали саркому кости. За третий этап проекта, стартовавший в апреле 2019 года, сотрудники "Ростелекома" "накопили" 33 951 км.

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