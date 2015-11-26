Жизнь миллионов рыбаков изменилась

Федеральное агентство по рыболовству изменило ряд правил
Это интересно 09:17
Рыбалка. Фото: pixabay.com

Мало кто знает, но с этого года изменились правила любительской рыбалки – в России начал действовать новый закон, сообщает ИА PrimaMedia. В связи с чем, начал действовать ряд правил, который поменял жизнь многим рыбакам, занимающимся добычей в личных целях.

Как пишет "РГ", в первую очередь, теперь не нужны разрешения на лов, что, конечно, является плюсом. Не будет и никакой платы за рыбалку. Однако все еще сохраняется такое понятие как рыболовные участки, где гражданам предлагается рыбачить за деньги. Планируется, что исчезнут они только к 2021 году.

Однако бесплатный и свободный вылов никак не является бесконтрольны. Чтобы ваша рыбалка не закончилась штрафами – рекомендуем предварительно ознакомиться новыми правилами, где прописаны суточные нормы улова. Объем будет зависеть от региона проживания и в среднем составит 5-10 кг рыбы на человека за одну рыбалку. Кроме этого, в ближайшем будущем будет введено понятие нормы вывоза рыбы. Предполагается, что равняться она будет трем суточным нормам вылова или примерно 15-30 кг. Таким образом один рыбак сможет увезти с собой только столько добычи, сколько выловит по объему за три дня. Если же этот показатель будет превышен человека, скорее всего, будет ожидать штраф, ведь любительская рыбалка рассчитана только для личного пользования и никак не для продажи.

Кстати, штрафовать будут и за вылов мальков — размер рыбы должен быть промысловым. Нельзя добывать и запрещенные виды рыб.

А вот сети в обиход решили не вводить. В некоторых регионах Сибири и Дальнего Востока такая ловля разрешена местным жителям, но в целом за это тоже можно схлопотать наказание.

Любопытно, что следить за этим кроме надзорных органов будут также общественные инспекторы. Росрыболовство решило возобновить эту практику, надеясь на ее эффективность.

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