Санитарная авиация Приморья провела в небе более 200 часов

В больницы Владивостока доставлены 70 тяжелобольных приморцев с начала года

Вертолет. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

70 тяжелобольных приморцев оперативно доставлены из районов Приморья в ведущие медучреждения Владивостока с помощью санитарной авиации с начала этого года. Винтокрылые "скорые" провели в небе уже 210 часов 10 минут, сообщили ИА PrimaMedia в департаменте здравоохранения Приморского края.

"Наибольшее количество летных часов у “северного” борта. Вертолет, дислоцируемый в Кавалерово, провел в небе 120 часов. Чуть меньше по времени – 90 часов 10 минут – налетал “южный” борт", – сообщили в ведомстве.

С начала 2019 года специалистами Центра медицины катастроф (ЦМК) Приморья проведено пять выездных операций на месте. Одну из последних врачи центра провели 3 мая в Лесозаводске.

"Срочная помощь потребовалась нашим коллегам в Лесозаводске. Транспортировать 89-летнего пациента, у которого случился острый тромбоз лучевой артерии, не представлялось возможным. Врачи Центра медицины катастроф вылетели на место, где и провели операцию", – рассказал глава ЦМК Александр Партин.

Отметим, что пока май остается тем месяцем 2019 года, когда санитарная авиация выполнила наименьшее количество полетов. На сегодняшний день их пять. "Все доставленные пациенты – взрослые, детей среди транспортируемых пока нет", – уточнили в Центре медицины катастроф.

Самым летным месяцем 2019 года стал февраль. С 1 по 28 февраля силами санавиации было эвакуировано 22 пациента.

В департаменте здравоохранения подчеркивают, что развитие санитарной авиации в Приморье позволило приблизить специализированную медицинскую помощь для сельских жителей.

"Благодаря санавиации есть возможность экстренно транспортировать пациента, например, с инфарктом, в сосудистый центр. Оперативность позволяет сохранить человеку трудоспособность, а иногда и жизнь", – подчеркнул глава департамента здравоохранения Виктор Фисенко.

Напомним, два санитарных вертолета марки EurocopterAS-350B3e были приобретены в рамках государственной программы "Развитие транспортного комплекса Приморского края" на 2013-2020 годы. Специалисты называют их "южным" и "северным" бортами. "Южный" отправляется на санитарные задания из аэропорта "Озерные ключи", "северный" базируется в аэропорту поселка Кавалерово и в основном обслуживает самые удаленные муниципальные образования, например, Тернейский район с низкой плотностью населения и дефицитом медицинских учреждений, где могут оказать помощь сложным больным. Таких пациентов воздушные суда при необходимости доставляют в клиники Дальнегорска и Кавалерово.

Вопросы здравоохранения находятся на особом контроле у губернатора Приморского края Олег Кожемяко. Глава региона не раз подчеркивал, что здоровье приморцев – один из показателей благополучия региона.