"На камере все видно" - дерзкую девушку разыскивают во Владивостоке

Автор поста пообещал обратиться в полицию, если дама не выйдет на связь

Девушка. Фото: pixabay.com

Дерзкую девушку, которая совершила кражу, разыскивают во Владивостоке. От шиномонтажки на Военном шоссе дама унесла... два колеса. Пользователи уже окрестили ее "Сонька Золотая Ручка", потому что ее действия отличались дерзостью, сообщает ИА PrimaMedia.

В одном из интернет-пабликов в социальной сети instagram появилось объявление, автор которого разыскивает девушку, укравшую два колеса.

"Девушка, которая сегодня в 4.25 на Военном шоссе украла на шиномонтаже два колеса, выйди на связь", – говорится в сообщении. Автор поста также оставил номер телефона, по которому девушке необходимо позвонить. Кроме этого он сообщил, что на камере очень хорошо видно, что двушка делает. Если дама не выйдет на связь, мужчина пригрозил, что сначала выложит сам ролик в соцсети, а потом обратится в полицию.

Стоит отметить, что пост вызвал бурное обсуждение у подписчиков. Пользователи окрестили девушку именем знаменитой воровки — "Сонька Золотая Ручка", а также восхитились ее силой.

"Масштаб одного предложения зашкаливает. Всего три вещи делают его таким великим. Девушка. 4.25 утра. Два колеса".

"Девушка, ну отзовитесь уже! Весь город желает увидеть героиню невероятной силы и красоты! Автор вообще готов жениться".

"А что так можно было? Как же я скучно живу"

"Сонька Золотая Ручка. Афера года"

"Настоящая русская баба: и в горящую избу, и коня на скаку, и колеса с шинки"

"Такой страшно попадаться под горячую руку. Это же сколько силы надо иметь, чтобы упереть 2 колеса".