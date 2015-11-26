Выставка катеров и яхт во Владивостоке Vladivostok Boat Show: как это было в 2019 году

Уже 11 лет мероприятие является визитной карточкой города
Общество 16:40
Гостей встречала русалка. Фото: Екатерина Смолина

Международная выставка катеров и яхт Vladivostok Boat Show XI завершила свою работу 19 мая во Владивостоке. Уже 11 лет мероприятие является визитной карточкой города, большим событием, которое собирает производителей и продавцов водно-моторной техники, сопутствующих товаров, товаров для спорта, отдыха и компании, предлагающие услуги в сфере яхтинга. Традиционная развлекательная программа собрала на мероприятиях более 3,5 тысяч человек, сообщили ИА PrimaMedia организаторы.

В этом году, уже по сложившейся традиции, мероприятие было интегрировано в программу Тихоокеанского туристского форума (12+) и являлось одной из официальных площадок.

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Новинкой в программе этого года стал праздник дальневосточного вкуса – Фестиваль мидий (6+), #МидияСаммит. Первый дальневосточный Фестиваль мидий состоялся во Владивостоке в прошлом году и стал настоящей вкусовой бомбой. Ранее с этим морепродуктом практически никто не работал, и никто не ожидал такого успеха – за несколько дней фестиваля съели 3 тонны мидий. В этом году эксперименты с мидией продолжились, и впервые в гастрономической истории Приморья фестиваль вышел из стен ресторанов на открытую площадку Vladivostok Boat Show. По данным организаторов, за три дня #мидиясаммит посетили порядка 1 тысячи человек.

Выставка катеров и яхт во Владивостоке Vladivostok Boat Show

Выставка катеров и яхт во Владивостоке Vladivostok Boat Show. Фото: Екатерина Смолина

Также традиционно на выставке была представлена обширная развлекательная программа, учитывающая интересы, как взрослых гостей, так и детей. Это традиционные тест-драйвы водно-моторной техники, снаряжения, оборудования от компаний участников, серия регат "Гонка под парусом", выступления музыкальных коллективов, конкурсы и розыгрыши от партнеров выставки.

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Справка: Vladivostok Boat Show (0+) – статусное событие в жизни города, которым ежегодно открывается яхтенный сезон на Дальнем Востоке. За последние восемь лет мероприятие стало визитной карточкой Владивостока. В 2018 году участниками стали более 60 компаний из России и стран АТР. За три дня выставку посетило около 3 тысяч человек.

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