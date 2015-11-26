ТРК "Седанка Сити" приглашает приморцев встретить лето вместе и получить ценные призы

Праздник "День радости детей" пройдет 2 июня

Торгово-развлекательный комплекс "Седанка Сити" во Владивостоке 2 июня в 13.00 приглашает детей и их родителей на веселый праздник "День радости детей" (3+). Это событие станет прекрасной возможностью не только ярко, весело и насыщенно провести выходные, но и получить призы, сообщили ИА PrimaMedia организаторы.

Посетителей в этот день ожидают:

— веселый ведущий с конкурсами и сладостями для всех детей;

— зажигательные танцы;

— шоу барабанщиков;

— конфетти-шоу;

— флешмоб от ярких "стеклянных" персонажей;

— веселые аниматоры;

— бесплатный аквагрим;

— мастер-класс по созданию игрушек;

— дефиле-шоу от магазина детской одежды Bambini;

— розыгрыш ценных призов.

Все перечисленные мероприятия имеют возрастное ограничение (3+).

У всех посетителей ТРК "Седанка Сити" есть уникальная возможность поучаствовать в акции "Еще чуть-чуть — и лето". Для этого необходимо с 23 мая до 12.50 2 июня совершить покупку от 1000 рублей в трех различных торговых точках ТРК "Седанка Сити" на общую сумму в чеках не менее 3 тысяч рублей. На каждые 3 тысячи рублей можно зарегистрировать один купон и участвовать в розыгрыше ценных подарков.

Регистрация купонов пройдет 2 июня с 10.00 до 12.50 на первом этаже ТРК "Седанка Сити". Администратору необходимо предоставить оригиналы чеков, и вы получите купон для заполнения. На купоне необходимо оставить свои контактные данные: Ф.И.О. полностью, дату рождения (для подтверждения совершеннолетия участника), паспортные данные, номер телефона. Отрывная часть остается у администратора. Сам купон сохраняется до объявления победителей.

Сроки проведения акции с 23 мая по 02 июня 2019 года. С информацией об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте.

2 июня в 13.00 на четвертом этаже пройдет розыгрыш ценных призов от партнеров комплекса. Данный розыгрыш не является лотереей.



Праздник "День радости детей". Фото: предоставлено организаторами

Ждем вас в ТРК "Седанка Сити" ежедневно: вс-чт с 10.00 до 21.00, пт-сб с 10.00 до 22.00.

Полетаева, 6д.

www.sedanka.city

instagram.com/sedankacity