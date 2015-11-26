Владивосток встанет в огромные пробки на несколько дней

Горожан просят искать альтернативные пути и маршруты

Пробка. Фото: ИА PrimaMedia

Столица ДФО встанет в огромные пробки в ближайшие несколько дней. Причиной станет ремонт путепровода, сообщает ИА PrimaMedia.

Как рассказали в мэрии, дорожные службы приступили к ремонту путепровода в районе Второй речки — на пересечении проспекта 100-летия Владивостока и улицы Русской. Здесь предстоит восстановить порядка 1200 квадратных метров асфальта. Отмечается, что работы будут вести преимущественно в ночное время, чтобы снизить степень неудобств. Однако владивостокцам все же советуют выбирать альтернативные пути и маршруты во избежания пробок. По предварительным данным, восстановление дорожного полотно должно занять всего несколько дней.

Стоит отметить, что пользователей социальных сетей с одной стороны порадовала эта новость, а с другой привела в ужас. Граждане прогнозируют огромные пробки и заторы.