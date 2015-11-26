"Rоман над облаками" с АК "Россия": еще есть шанс выиграть билет в Москву

Фотографии с книгой можно разместить в Instagram до 26 мая

Фотографии с книгой можно разместить в Instagram до 26 мая. Фото: ИА PrimaMedia

Авиакомпания "Россия", которая выступила официальным партнером фестиваля "Литература Тихоокеанской России" и популяризирует чтение над облаками, продолжает конкурс "Rоман над облаками" (12+). Для участия достаточно сделать красивое фото с книгой и опубликовать его в Instagram, сообщает ИА PrimaMedia. Любители читать и путешествовать получат ценные подарки – главный приз авиабилет "Владивосток-Москва-Владивосток" с открытой датой.



Фото на конкурс. Фото: с сайта конкурса

На сайте конкурса "Rоман над облаками" можно увидеть работы участников. Красивые фотографии уже выложили в Instagram десятки человек. Во время фестиваля ЛиТР, который проходил во Владивостоке 16-18 мая, можно было также сфотографироваться на стенде авиакомпании, который размещался в Адмиральском сквере.



Фото на конкурс. Фото: с сайта конкурса

Цель конкурса "Rоман над облаками": выявить и поощрить авторов лучших работ, популяризирующих чтение во время полета.

Что нужно сделать:

Сфотографироваться с книгой и опубликовать фото в Instagram. Аккаунт должен быть открытым.

Подписаться на аккаунт АК "Россия" (@rossiya_airlines)

Сделать подпись к фотографии "Хочу приз от @rossiya_airlines" и поставить один из хэштегов #летайчитай #авиакомпанияроссия #НастроениеПутешествий #РоссияТвойПолет.



Фото на конкурс. Фото: с сайта конкурса

Срок размещения фотографий продлен до 26 мая 2019 года включительно.

Призы:

1 место — билет в Москву и обратно с открытой датой, класс билета – экономический. Право воспользоваться билетом предоставляется до конца 2019 года, при этом дата вылета должна быть согласована победителем с АО "Авиакомпания "Россия".

2 место – внешний аккумулятор Power Bank.

3 место – наушники.



Фото на конкурс. Фото: с сайта конкурса

Итоги конкурса подведут с 27 мая по 7 июня. Участниками могут стать жители Владивостока и Приморского края. От каждого участника принимается не более двух фотографий. Победителя конкурса определяет жюри организаторов. Подробнее о конкурсе можно узнать по ссылке на страницу конкурса в сети Интернет: https://primamedia.ru/skynovel , подробней о правилах — по ссылке: https://primamedia.ru/skynovel/rules .