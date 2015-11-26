Обнародован "рейтинг самых дешёвых новостроек" России

В одних городах жилье дешевеет, в других стремительно дорожает
Экономика 19:35
Новостройка. Фото: Гречанюк Виталий, ИА PrimaMedia

Эксперты по недвижимости представили рейтинг городов России с самыми дешевыми новостройками. Лидером рейтинга оказался Волгоград со стоимостью 27,9 тысяч рублей за квадратный метр. Далее следует Краснодар — 36 тысяч рублей за "квадрат". На третьей строке расположился Челябинск, где цена за метр составляет 37,2 тысячи рублей.

Среди крупных городов цены ниже 50 тысяч рублей за метр также в Самаре, Новосибирске, Красноярске, уточняет аналитический центр ЦИАН.

Кроме Москвы и Санкт-Петербурга, дороже всего метр в новостройке оценивается в Казани (75,7 тысяч рублей за квадратный метр), Владивостоке (87,5 тысяч рублей) и Сочи (126 тысяч рублей).

Эксперты отметили тенденцию роста цен на 9% относительно данных предыдущего года. Названы пять городов, где жильё дорожает быстрее. Это Псков (22% прирост цены), а также Ульяновск, Петрозаводск, Сочи, Казань.

Также названы пять городов, где прослеживается обратная динамика: в Ростове-на-Дону новостройки подешевели на 8% — до 50,3 тысяч рублей за квадратный метр, в Туле, Обнинске, Челябинске, Ставрополе цены упали на 2-5%.

Александр Мятов

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