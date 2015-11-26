"Трагическая случайность" - названа причина крушения SSJ 100 в Шереметьево

Опрос показал, что жители России по-прежнему не боятся летать на отечественных самолетах
Общество 20:05
Названы причины трагедии самолета SSJ 100 в Шереметьево. Фото: Скриншот видео @urd_news, видеохостинг Youtube

Следствие рассматривает ряд версий катастрофы в Шереметьево — недостаточная квалификация пилотов и диспетчеров, техническая неисправность и неблагоприятные погодные условия. Однако, пока расследование все еще продолжается и окончательная причина крушения самолета "Сухой Суперджет 100" не названа. Тем временем опросы показали, что жители России считают, что всему виной трагическая случайность и ошибка пилотов.

Почти треть (29%) опрошенных считают, что катастрофа самолета Superjet-100 в "Шереметьево" произошла по трагической случайности, свидетельствуют данные ВЦИОМ. Еще 17% респондентов главной причиной трагедии назвали ошибку пилотов. 14% одним из фатальных факторов указали неблагоприятную погоду. То, что к аварии привело плохое техническое состояние самолета считают 15% респондентов, еще столько же затруднились ответить.

При этом, 78% россиян полагают, что отечественные предприятия способны производить качественные гражданские самолеты, с ними не согласны 14% граждан России.

Так же большинство участников опроса (83%) уверены, что в России необходимо поддерживать и развивать собственное гражданское самолетостроение, даже если это потребует больших вложений. 12% жителей России считают, что в сложившихся условиях все же лучше закупать самолеты у иностранных производителей.

Всероссийский опрос был проведен 14 мая среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

Напомним, Следственный Комитет России уже возбудил уголовное дело по факту смерти 41 человека по части 3 статьи 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Пилотам загоревшегося SSJ-100 может грозить до 7 лет лишения свободы.

Денис Клюев

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