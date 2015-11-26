Новое дело Дев, финансовые поступления Водолеев и Рыбы-мыслители: гороскоп на 27 мая

Астрологический прогноз на понедельник от салона "Мандрагора"

Гороскоп. Фото: pixabay.com

У ОВНОВ в карьере открываются новые возможности. Звезды настаивают на большей активности в выбранной сфере деятельности. Благоприятны новые знакомства, обмен информацией и опытом.

От ТЕЛЬЦОВ потребуется внимательность в работе с новыми клиентами. Хорошо общаться со старшими родственниками, вспоминать что-то. Семья сейчас подпитывает энергией, но и взамен требует много внимания.

У БЛИЗНЕЦОВ на работе довольно напряженное время. Поездки, денежные операции обещают быть удачными. Планы, которые вы составляли в выходные, могут видоизмениться, обрасти деталями.

Успех в коммерческой деятельности ждет РАКОВ. Но стремление во чтобы то ни стало настоять на своем может помешать получению прибыли. В личной жизни вы рискуете упустить шанс необычного времяпровождения: будьте активны!

У ЛЬВОВ существует вероятность получения вестей издалека, возобновление переписки, отношений со старыми друзьями. Важно отметить события, которые привлекут сегодня ваше внимание. Участие в творческом проекте принесет удовлетворение, а возможно – и деньги.

ДЕВЫ, постарайтесь быть в курсе того, что происходит на рынке в области вашего бизнеса. Не бойтесь начать что-то принципиально новое. Полезны все очистительные процедуры, контакт с водой.

ВЕСАМ к профессиональным делам нужно научиться подходить легко, не тратя душевных сил на негативные переживания. Рекомендуется больше двигаться, идти на новые контакты. Многим стоит поискать надежного союзника в ведении дел.

У СКОРПИОНОВ могут произойти встречи, которые станут началом нового этапа. Не бойтесь оказаться в центре внимания: это приведет вас к успеху. Удачно закончится поход к потенциальным спонсорам или другим интересующим вас лицам.

У СТРЕЛЬЦОВ, в идеале, это день отдыха, укрепления семьи и традиций. Некоторые могут ощутить потребность в откровенной беседе. Ближе к вечеру способны проявиться изменчивость и непостоянство вашей натуры, склонность к авантюрам.

КОЗЕРОГАМ рекомендуется сделать выводы из недавних событий, и, возможно, что-то поменять в способе ведения дел. Злоба и другие негативные эмоции могут неблагоприятно сказаться на здоровье. День прекрасно подходит для очищающих мероприятий, это касается и тела, и души, и домашнего пространства.

ВОДОЛЕЯМ сегодня рекомендуется не растрачиваться по мелочам, а сосредоточиться на главном. Весьма вероятны финансовые поступления. Удачное время для ремонта и строительства, поддержания отношений с родственниками.

У РЫБ личные дела могут отодвинуть мысли о работе на второй план. Легко налаживаются прерванные контакты, восстанавливается любая информация. Тайны могут выйти наружу. Планировать ничего не стоит: задуманное сегодня может реализоваться не так, как вы рассчитываете.