Новое дело Дев, финансовые поступления Водолеев и Рыбы-мыслители: гороскоп на 27 мая

Астрологический прогноз на понедельник от салона "Мандрагора"
Это интересно 20:00
Гороскоп. Фото: pixabay.com

У ОВНОВ в карьере открываются новые возможности. Звезды настаивают на большей активности в выбранной сфере деятельности. Благоприятны новые знакомства, обмен информацией и опытом.

От ТЕЛЬЦОВ потребуется внимательность в работе с новыми клиентами. Хорошо общаться со старшими родственниками, вспоминать что-то. Семья сейчас подпитывает энергией, но и взамен требует много внимания.

У БЛИЗНЕЦОВ на работе довольно напряженное время. Поездки, денежные операции обещают быть удачными. Планы, которые вы составляли в выходные, могут видоизмениться, обрасти деталями.

Успех в коммерческой деятельности ждет РАКОВ. Но стремление во чтобы то ни стало настоять на своем может помешать получению прибыли. В личной жизни вы рискуете упустить шанс необычного времяпровождения: будьте активны!

У ЛЬВОВ существует вероятность получения вестей издалека, возобновление переписки, отношений со старыми друзьями. Важно отметить события, которые привлекут сегодня ваше внимание. Участие в творческом проекте принесет удовлетворение, а возможно – и деньги.

ДЕВЫ, постарайтесь быть в курсе того, что происходит на рынке в области вашего бизнеса. Не бойтесь начать что-то принципиально новое. Полезны все очистительные процедуры, контакт с водой.

ВЕСАМ к профессиональным делам нужно научиться подходить легко, не тратя душевных сил на негативные переживания. Рекомендуется больше двигаться, идти на новые контакты. Многим стоит поискать надежного союзника в ведении дел.

У СКОРПИОНОВ могут произойти встречи, которые станут началом нового этапа. Не бойтесь оказаться в центре внимания: это приведет вас к успеху. Удачно закончится поход к потенциальным спонсорам или другим интересующим вас лицам.

У СТРЕЛЬЦОВ, в идеале, это день отдыха, укрепления семьи и традиций. Некоторые могут ощутить потребность в откровенной беседе. Ближе к вечеру способны проявиться изменчивость и непостоянство вашей натуры, склонность к авантюрам.

КОЗЕРОГАМ рекомендуется сделать выводы из недавних событий, и, возможно, что-то поменять в способе ведения дел. Злоба и другие негативные эмоции могут неблагоприятно сказаться на здоровье. День прекрасно подходит для очищающих мероприятий, это касается и тела, и души, и домашнего пространства.

ВОДОЛЕЯМ сегодня рекомендуется не растрачиваться по мелочам, а сосредоточиться на главном. Весьма вероятны финансовые поступления. Удачное время для ремонта и строительства, поддержания отношений с родственниками.

У РЫБ личные дела могут отодвинуть мысли о работе на второй план. Легко налаживаются прерванные контакты, восстанавливается любая информация. Тайны могут выйти наружу. Планировать ничего не стоит: задуманное сегодня может реализоваться не так, как вы рассчитываете.

астрология

Гороскоп на неделю с 27 мая по 2 июня: новый этап Раков, щедрые Девы и поездки Рыб

16:00

Овны-одиночки, влиятельные Львы и очищение у Скорпионов: гороскоп на 26 мая

25 мая, 20:00
Для инициативных и энергичных: как сервисы Сбербанка помогают бизнесу
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. И.о. главного редактора Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia