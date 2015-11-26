Гороскоп на неделю с 27 мая по 2 июня: новый этап Раков, щедрые Девы и поездки Рыб

ИА PrimaMedia публикует астрологический прогноз от салона "Мандрагора"

Гороскоп. Фото: pixabay.com

ОВЕН. Период идеально подходит как для выстраивания бизнеса, так и для работы над собой, раскрытия всех потенциальных возможностей. Хорошо, если вы готовы взять на себя ответственность за новый участок работы: вам обязательно воздастся! В контактах с другими учреждениями вероятны остановки: будьте осмотрительнее, старайтесь все предвидеть, запастись нужными бумагами. Накопление информации и работа над эмоциями принесут прибыль в дальнейшем. Эффективно энергетическое лечение, хорошо работать с образами.

ТЕЛЕЦ. Хорошее время для достижения более выгодного положения в обществе, укрепления деловых связей. Возрастает интерес к людям, потребность в открытом выражении чувств. Своевременными окажутся действия, направленные на улучшение отношений с начальством и подчиненными. На тонком уровне неделя связана с очищением, постижением тайн человеческой психики. Этот период накладывает на вас повышенную ответственность за близких.

БЛИЗНЕЦЫ. Целесообразно навести порядок в делах и мыслях, довести свои планы до сведения окружающих. Будет здорово, если вы представите свою цель до мельчайших деталей. Нежелательно бросать начатое. У многих появится стимул изменить некоторые жизненные привычки – сесть на определенную диету, заняться своей физической формой. Стоит воздержаться от нагрузки на почки и сердце. У многих активизируются связи с людьми из других городов. Хорошо писать письма и возобновлять общение любым другим образом.

РАК. Вас посетит здравая мысль о том, что было бы неплохо овладеть какими-то новыми навыками. Если вы откроетесь сейчас знаниям в области, которая вас притягивает, это станет началом нового жизненного этапа. Хорошо делать что-то вместе: энергии, объединяясь, имеют тенденцию усиливаться. Используйте шанс поработать в новых группах, с незнакомыми людьми. И не жалейте времени на то, что сделает ваши действия более эффективными! Приготовьтесь к тому, что многие будут искать вашей помощи, — к вам будут тянуться даже незнакомые люди.

ЛЕВ. Вас будут привлекать путешествия, другие культуры, дела с иностранцами. Следует быть внимательнее к коллегам и их советам. Взгляд со стороны способен помочь обрести нужное направление. Период подходит для расслабления и медитации. Следите за своими мыслями и побуждениями, создавайте желаемые отношения или нужное внутреннее состояние. Увидеть во сне умерших – знак защиты и помощи. Хорошо усваиваются лекарства на основе трав, старайтесь больше двигаться, ходить пешком.

ДЕВА. Может появиться желание отойти от дел, особенно если эти дела противоречат вашему настоящему призванию. Пригодится самостоятельность в принятии решений и умение находить верные стимулы как для себя, так и для других. Отношения с противоположным полом могут как обрадовать, так и озадачить. Не увлекайтесь выискиванием чужих недостатков: сконцентрируйтесь на своей задаче, и постепенно все придет в норму. Хорошо проявлять щедрость, заботиться о животных, гармонизировать окружающее пространство.

ВЕСЫ. Успешно проходят встречи с влиятельными людьми. Проясняется любая информация, планы уточняются, становятся более конкретными. Позитивный опыт принесет общение с родителями и другими родственниками. События, в которых участвуют иностранцы, будут носить двойственный характер: видимо, вам придется рискнуть, чтобы добиться своего. Возрастают целительные силы, способность вдохновлять других на самостоятельные действия.

СКОРПИОН. Может повезти во всем, что касается работы с информацией. Не ленитесь потратить время на доскональное изучение техники и инструментов, с которыми работаете. Хороший период для научных исследований, самообразования, участия в общественных мероприятиях. Если представится возможность поучаствовать в чем-то необычном – не отказывайтесь! Новый знакомый внесет в вашу жизнь оживление. Подходящее время для признания в любви.

СТРЕЛЕЦ. Наступили хорошие дни для того, чтобы как можно более полно использовать наработки прошлого. Ваши увлечения при разумном подходе могут принести прибыль. У некоторых хватит сил повлиять на ход событий не только в своем рабочем коллективе, но и в более обширных сферах. Старайтесь делать все, за что беретесь, максимально эффективно, но не торопитесь: развивайтесь и растите с удовольствием, и вас ждет успех. Хорошее время для поездок.

КОЗЕРОГ. Период связан с очищением духа, преображением на телесном уровне. На поприще индивидуального развития возможно получение ценных знаний, обретение союзников. Ваше влияние на окружающих сейчас очень велико. Многих посетит охота к перемене мест, расширению кругозора, экспериментам в самых разных сферах. Деньги лучше потратить на что-нибудь ценное, на то, что вас усилит, предоставит какие-то преимущества. Хорошее время для лиц творческих профессий: вдохновение обеспечено, стоит только начать!

ВОДОЛЕЙ. В некоторых растет недовольство по поводу своего материального положения. Больше общайтесь, распространяйте информацию о том, что может заинтересовать потенциальных клиентов. Другие, увлеченные решением профессиональных проблем, рискуют не заметить великолепных возможностей в других сферах. Придется полностью собраться, чтобы успевать за ходом событий. Даже если дела идут хорошо, рекомендуем вам не расслабляться, а использовать это время для дальнейшего продвижения. Помните о том, что нужный вам результат может быть получен разными путями.

РЫБЫ. Проявите свою активность в общественной жизни, организации встреч, устройстве личных и чужих дел. Возможно, предстоит поездка, командировка или короткое путешествие. Можно посоветовать больше узнать о деле, которым вы занимаетесь: это выведет вашу работу на новый уровень. Хорошо принимать гостей и ходить в гости самим. Этот период дает человеку силы и особую чувствительность для постижения тонкостей взаимоотношений, внутреннего преображения. Отличное время для проявления любви и щедрости, демонстрации мастерства.