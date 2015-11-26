Эксперты назвали главные страхи россиян, рожденных после 1982 года

Безработица, войны и терроризм - далеко не самое страшное, чего боятся миллениалы

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Консалтинговое агентство Deloitte представило "Глобальное исследование миллениалов в 2019 году". Эксперты выяснили, чего боятся россияне, рожденные после 1982 года. оказалось, что войны, безработица и терроризм не так пугают граждан как нечто другое.

На первом месте реди основных тревог молодежи — коррупция в бизнесе и политике. Этот пункт отметили 38%. В ТОП-5 страхов также вошли расслоение общества по доходам (36%), политическая нестабильность и войны (30%), проблемы здравоохранения и профилактики заболеваний (26%) и терроризм (25%).

По данным экспертов, российские миллениалы гораздо меньше молодежи из других стран довольны жизнью. Всего 18% молодых людей оценивают ее положительно, тогда как по миру этот показатель равен, в среднем, 29%.

Что касается участников глобального, общемирового исследования, они заявили, что их беспокоит глобальное изменение климата. природные катаклизмы, разница в доходах, безработица, борьба с преступностью, личная безопасность, коррупция и терроризм.

Среди жизненных целей российских и "заграничных" миллениалов тоже есть существенные различия. Так, россияне мечтают о путешествиях, высокой зарплате, собственной жилплощади, семье, своем бизнесе. За рубежом у молодежи похожие цели, но вместо своего дела там молодежь мечтает изменить общество в лучшую сторону. В России молодых людей это не волнует.

Ольга Толмачева