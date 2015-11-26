Мажоры: кто еще кроме певицы Монеточки и Ивлеевой из "Орла и Решки" попал в "Forbes"

В "рейтинге самых талантливых и завидных женихов и невест" России - звезды, стартаперы, киберспортсмены и не только

30 до 30- самые перспективные молодые россияне. Фото: pixabay

"30 до 30" — Российский Forbes впервые за свою историю выпустил рейтинг 30-ти самых перспективных россиян моложе 30 лет.

Экспертный совет и редакция журнала рассмотрели 100 номинантов, отобрали 30 лучших из лучших и распределили их по десяти категориям.

При отборе в первую очередь жюри обращало внимание на "возраст, признание в профессиональном сообществе и личную конкурентоспособность на российском или глобальном уровне". В отличие от подобных рейтингов в иностранных версиях Forbes, в российском не представлена информация о доходах его участников.

В итоге, в частности, в категорию "Музыка и кино" вошли певица Монеточка (Елизавета Гырдымова) — сейчас ей всего 20 лет, клипмейкер Алина Пязок — ей исполнилось 28, и кинорежиссер Кантемир Балагов, которому сейчас 27 лет.

В категории "Новые медиа" — блогеры и телеведущие Анастасия Ивлеева (28), Татьяна Мингалимова (24) и Мария Командная (30).

В категории "Искусство" — пианист Даниил Трифонов (28), художник Аслан Гайсумов(28) и режиссер Александр Молочников (27).

Самыми перспективными спортсменами признаны футболист Александр Головин (22), хоккеист Кирилл Капризов (22) и геймер Роман Ramzes666 Кушнарев (20).

Теперь подобный рейтинг российский Forbes намерен составлять и публиковать ежегодно.

Денис Дятлов