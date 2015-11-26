Знакомится с девушками, спаивает, а потом зовет друга – герой-любовник из Приморья

Горожанок предупредили через социальные сети о нечестном парне, который обманывает своих дам

Девушка. Фото: ИА PrimaMedia

В Уссурийске рассказали о "похождениях" молодого человека, который ведет себя нечестно с девушками. По словам автора сообщения паблика @revizzorro_uss, в городе есть парень, который знакомится с девушкой, потом напаивает ее спиртным и зовет в ее спальню своего друга вместо себя. Затем, как утверждает автор, этот плохой человек распространяет сплетни по городу, сообщает корр. ИА UssurMedia.

Обманутыми, судя по сообщениям, оказались несколько жительниц Приморья. На вопрос одного из пользователей паблика, зачем девушки ведут к себе домой малознакомого парня и пьют с ним, жительница Уссурийска ответила, что встречи продолжаются по одному-два месяца. После "букетно-конфетного" периода, когда дамы теряют бдительность, привлекательный парень напрашивается в гости с бутылочкой горячительного.

После застолья, когда дама уже плохо может контролировать свои поступки, подключается третий "персонаж" — друг мужчины, который и заменяет его в постели. Позже он начинает распространять сплетни.



Предупреждение о "маньяке". Фото: скриншот

Читатели задались вопросом, что больше тревожит автора сообщения – сплетни или факт обмана – и посоветовали девушке знать меру и просто много не пить.