Поддержать или попрощаться: родственников, наконец, будут пускать в реанимацию

Возможность находиться в палатах интенсивной терапии теперь урегулирована законом

Родственников будут пускать в реанимации. Фото: Юлия Пушкина, ИА PrimaMedia

Депутаты Государственной Думы в окончательном чтении приняли закон, который позволит родственникам больных навещать их в реанимации. Больницы теперь обязаны создать для этого все условия.

До этого момента, разрешение на посещение больных в реанимации давал главврач или завотделением. А новый закон, предусматривает, что теперь определять порядок допуска родственников будет Минздрав. Однако при этом будет учитываться состояние больного, соблюдение противоэпидемического режима, интересов остальных пациентов и сотрудников больницы.

Кстати, с просьбой позволить людям поддерживать своих близких в самые трудное время к президенту РФ Владимиру Путину обратился известный актер и общественный деятель Константин Хабенский в ходе одной из "Прямых линий". Как сообщает "РГ", тогда же, по поручению главы государства, депутатами и был разработан документ. Как подчеркнул спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, этот закон после его вступления в силу должен заработать без бюрократических проволочек.

"Это очень серьезный шаг вперед, общество просит, чтобы мы принимали такие решения как можно быстрее", — отметил Володин.

В свою очередь, глава думского комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов считает, что превращать реанимацию в проходной двор нельзя, ведь в этих отделениях врачи борются за жизнь людей. А в реанимационное отделение роддома и вовсе пускать не нужно, посещение реанимации инфекционных стационаров тоже не следует допускать.

Денис Дятлов