Россиянам усложняют жизнь - новые правила перевода помещений и штраф за "самоволку"

Собственникам метров придется "обивать пороги" соседей
Экономика 21 мая, 22:30
Новые законы о недвижимости приняты в России. Фото: Александр Лященко, ИА PrimaMedia

Госдума на заседании во вторник приняла в третьем, окончательном чтении правительственный законопроект, согласно которому жилое помещение может быть переведено в нежилой фонд только с согласия всех собственников квартир, примыкающих к нему.

По данным ТАСС, исходя из предлагаемых поправок в Жилищный кодекс, согласие собственников должно быть закреплено в письменной форме. При этом лица, которые занимаются переводом помещения из жилого в нежилой фонд, должны будут предоставить уполномоченным органам власти протокол общего собрания собственников, которое одобрило перевод той или иной квартиры или помещения в нежилой фонд.

Если перевод запланирован в многоквартирном доме с несколькими подъездами, то две трети участников собрания должны составлять именно жители того подъезда, в котором расположено переводимое из жилого фонда помещение. И, конечно, согласно закону, большинство жителей этого подъезда должны поддержать это решение.

Кроме того Госдума утвердила новые штрафы за самовольное подключение к инфраструктурным сетям и несанкционированное использование энергоресурсов. Сегодня за такое правонарушение гражданам грозит штраф от 10 до 15 тысяч рублей. Должностные лица за такие правонарушения обязаны уплатить от 30 до 80 тысяч рублей, а компаниям грозит штраф от 100 до 200 тысяч рублей.

Как сообщает ИА REGNUM — новый закон устанавливает, что размер штрафов за первое подобное правонарушение останется прежним. А вот за повторное самовольное подключение к электрическим или тепловым сетям гражданам придется заплатить уже от 15 до 30 тысяч рублей, компании оштрафуют уже на 200-300 тысяч рублей. Если же правонарушение совершит должностное лицо, то ему грозит штраф от 80 до 200 тысяч рублей или дисквалификация на два или три года.

Денис Дятлов

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

Загородная недвижимость в России выросла в цене

Куда срочно вложить деньги, чтобы не "прогореть" — эксперты дали советы

Россияне бросились скупать и перепродавать дома и коттеджи

недвижимость коммерческая (офисы, склады) законодательство закон (законопроект)

На «ДомКлик» от Сбербанка появилась коммерческая и нежилая недвижимость

22 апреля, 11:35
Кровь, пот и пиксели по-дальневосточному: история успеха студии видеоигр Game Forest
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. И.о. главного редактора Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia