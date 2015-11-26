Россиянам усложняют жизнь - новые правила перевода помещений и штраф за "самоволку"

Собственникам метров придется "обивать пороги" соседей

Новые законы о недвижимости приняты в России. Фото: Александр Лященко, ИА PrimaMedia

Госдума на заседании во вторник приняла в третьем, окончательном чтении правительственный законопроект, согласно которому жилое помещение может быть переведено в нежилой фонд только с согласия всех собственников квартир, примыкающих к нему.

По данным ТАСС, исходя из предлагаемых поправок в Жилищный кодекс, согласие собственников должно быть закреплено в письменной форме. При этом лица, которые занимаются переводом помещения из жилого в нежилой фонд, должны будут предоставить уполномоченным органам власти протокол общего собрания собственников, которое одобрило перевод той или иной квартиры или помещения в нежилой фонд.

Если перевод запланирован в многоквартирном доме с несколькими подъездами, то две трети участников собрания должны составлять именно жители того подъезда, в котором расположено переводимое из жилого фонда помещение. И, конечно, согласно закону, большинство жителей этого подъезда должны поддержать это решение.

Кроме того Госдума утвердила новые штрафы за самовольное подключение к инфраструктурным сетям и несанкционированное использование энергоресурсов. Сегодня за такое правонарушение гражданам грозит штраф от 10 до 15 тысяч рублей. Должностные лица за такие правонарушения обязаны уплатить от 30 до 80 тысяч рублей, а компаниям грозит штраф от 100 до 200 тысяч рублей.

Как сообщает ИА REGNUM — новый закон устанавливает, что размер штрафов за первое подобное правонарушение останется прежним. А вот за повторное самовольное подключение к электрическим или тепловым сетям гражданам придется заплатить уже от 15 до 30 тысяч рублей, компании оштрафуют уже на 200-300 тысяч рублей. Если же правонарушение совершит должностное лицо, то ему грозит штраф от 80 до 200 тысяч рублей или дисквалификация на два или три года.

Денис Дятлов