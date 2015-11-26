Авиабилеты по России взлетели в цене

Зато перелет за границу стал дешевле
Общество 01:20
Перелет в некоторые страны, напротив, стал дешевле на 3,8%. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

Для тех, кто планирует путешествия по России на самолете – неприятная новость. Стоимость билетов на отдельные направления подскочила на 4,7%. В то же время, перелет в некоторые страны, напротив, стал дешевле на 3,8%.

Проанализировали ситуацию специалисты из Aviasales, которые сравнили цены с прошлогодними за аналогичный период.

Средняя цена билетов в данный момент по городам России равна 15,2 тысячи рублей в обе стороны, что на 4,7% больше, чем в 2018 году, пишет rustur.ru.

Подешевели только направления в Омск, Владикавказ, Геленджик и Калининград на 14,5%, 8%, 4,2 и 2% соответственно.

По данным аналитиков, заграничные перелеты подешевели существенно. Например, на 26% ниже теперь стоит перелет в Вену и на 20% меньше цена билета в Амстердам и Будапешт.

На 15% подешевел перелет в Минск, Ниццу и Рим и на 12% в Милан.

Карина Красилова

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