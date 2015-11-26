Ученые обнаружили смертельно опасную для здоровья добавку в игрушках и шампунях

Производители добавляют ингредиент, чтобы увеличить срок годности товара
Общество 06:00
Из-за высокого содержания фталатов у людей, регулярно пользующихся обычными шампунями, может появиться лишний вес. Фото: pixabay.com

Сербские ученые выяснили, что состав в некоторых шампунях может спровоцировать развитие опасных болезней, в частности диабета.

К таким выводам пришли специалисты из Университета Нови-Сад в Сербии. Далеко не все ингредиенты оказались безобидными.

Из-за высокого содержания фталатов у людей, регулярно пользующихся обычными шампунями, может появиться лишний вес, метаболические расстройства и даже разрушаться печень, пишет Медикфорум.

По словам исследователей, фталаты присутствуют не только в моющих средствах, но и в детских игрушках. Ряд производителей грешат добавлением фталатов, давно ставших традиционными составляющими как пластмасс, так и средств бытовой химии. Их производители добавляют, чтобы увеличить срок годности.

Содержатся опасные добавления и в бутылках, используемых для воды и напитков.

Карина Красилова

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

В список продуктов, вызывающих рак, попала самая любимая россиянами еда

Эксперт рассказала об ошибках в питании россиян

Врачи назвали добавку в пищу, от которой может возникнуть рак

здоровье

Массовая акция по анонимному тестированию на ВИЧ прошла в Хабаровске

21 мая, 17:35

"Академия FFC" показала хабаровчанкам, что в правильном марафоне можно никуда не спешить

17 мая, 09:56

Срочно худеем: 5 способов привести фигуру в порядок к лету

5 мая, 15:00
Кровь, пот и пиксели по-дальневосточному: история успеха студии видеоигр Game Forest
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. И.о. главного редактора Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia