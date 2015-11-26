Ученые обнаружили смертельно опасную для здоровья добавку в игрушках и шампунях

Производители добавляют ингредиент, чтобы увеличить срок годности товара

Из-за высокого содержания фталатов у людей, регулярно пользующихся обычными шампунями, может появиться лишний вес. Фото: pixabay.com

Сербские ученые выяснили, что состав в некоторых шампунях может спровоцировать развитие опасных болезней, в частности диабета.

К таким выводам пришли специалисты из Университета Нови-Сад в Сербии. Далеко не все ингредиенты оказались безобидными.

Из-за высокого содержания фталатов у людей, регулярно пользующихся обычными шампунями, может появиться лишний вес, метаболические расстройства и даже разрушаться печень, пишет Медикфорум.

По словам исследователей, фталаты присутствуют не только в моющих средствах, но и в детских игрушках. Ряд производителей грешат добавлением фталатов, давно ставших традиционными составляющими как пластмасс, так и средств бытовой химии. Их производители добавляют, чтобы увеличить срок годности.

Содержатся опасные добавления и в бутылках, используемых для воды и напитков.

Карина Красилова