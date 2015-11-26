Минфин предложил сократить число поездов

Пассажиров поездов на Дальнем Востоке предлагают пересадить на самолеты. Фото: ИА PrimaMedia

Минфин предложил РЖД и авиакомпаниям проработать вопрос об оптимизации пассажирских перевозок на Дальнем Востоке. Ведомство считает, что железнодорожные перевозки на перегруженнных участках Транссиба и БАМа могут частично быть заменены авиационными.

Оптимизация, по мнению Минфина, обеспечит авиакомпании дополнительными пассажирами, а железнодорожникам позволит нарастить объем грузовых перевозок. Пассажирские поезда, заполненные не полностью, не позволяют РЖД увеличить рентабельность и увеличить скорость доставки грузов.

Вопрос впервые был поднят еще в феврале, когда правительство отказалось компенсировать авиаторам цены на авиатопливо (было запрошено 22,5 млрд рублей) и предложило им самостоятельно сокращать издержки.

Другой стороной вопроса является стремление России увеличить свое присутствие на растущем мировом угольном рынке. В 2017 году российские компании экспортировали более 190 млн т угля. Министр энергетики Александр Новак анонсировал увеличение добычи "черного золота" почти в два раза к 2025 году, а гендиректор РЖД Олег Белозеров заявил, что расширение мощностей Транссиба и БАМа позволит к этому времени довести объем угольных перевозок лишь до 195 млн т в год. При этом инвестиции в расширение "Восточного полигона" он оценил в 700 млрд рублей.

Между тем РЖД намерена сохранить объемы социально значимых перевозок на дальневосточном направлении. "Железнодорожные перевозчики в дальнем и пригородном сообщении выполняют важную социальную функцию по обеспечению мобильности населения и транспортной доступности, что особенно актуально в регионах Дальнего Востока, где авиасообщение имеется только между крупными городами", — сообщили РБК в пресс-службе монополии.

Представитель Союза пассажиров России заявил, что идея пересадки пассажиров с поездов на самолеты труднореализуема ввиду стоимости авиабилетов и большого спроса на них, а также отсутствия аэропортов в отдельных районах. Действительно, на огромном пространстве от Читы до Благовещенска нет ни одного аэропорта и поезд является единственным транспортным средством, доступным населению. Ранее предлагалось сократить число поездов на Восточном полигоне, увеличив в них количество вагонов.

По данным РЖД, в 2018 году на "Восточном полигоне" было перевезено 25,7 млн пассажиров (всеми перевозчиками со всех станций), в том числе в дальнем сообщении — 8,4 млн пассажиров, в пригородном сообщении — 17,3 млн пассажиров.

Эксперты считают, что средняя цена перелета между Сибирью и Дальним Востоком составит не менее восьми тысяч рублей. Продажи авиабилетов при этом может увеличатся до 100 млрд рублей, но авиакомпании смогут заработать лишь 3% от объема проданных билетов, т.е. три млрд рублей.

Егор Тараруев