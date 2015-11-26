Высадка деревьев проводилась по программе "Чистый дворик"

70 новых кедров появились в сквере у театра Горького во Владивостоке. Фото: предоставлено Фондом ВВН

Большая высадка деревьев по программе "Чистый дворик" прошла в минувшие выходные во Владивостоке. В сквере у театра Горького появилось 70 новых кедров. Волонтеры Фонда Владимира Николаева вместе с труппой театра, худруком Ефимов Звеняцким и автором экологической программы Владимиром Николаевым высадили саженцы кедров, сообщили ИА PrimaMedia в Фонде ВВН.

Как отметил Владимир Николаев, озеленение города — одна из приоритетных задач программ социальной поддержки "Приморью — достойную жизнь".

Худрук театра им. Горького Ефим Звеняцкий посадил кедр. Фото: предоставлено Фондом ВВН Руководитель Фонда ВВН Владимир Николаев посадил кедр. Фото: предоставлено Фондом ВВН Участники акции. Фото: предоставлено Фондом ВВН 70 новых кедров появились в сквере у театра Горького во Владивостоке. Фото: предоставлено Фондом ВВН 70 новых кедров появились в сквере у театра Горького во Владивостоке. Фото: предоставлено Фондом ВВН Народный артист России Владимир Сергияков присоединился к программе озеленения, высадил свой кедр и даже дал имя — Лиза. Фото: предоставлено Фондом ВВН 70 новых кедров появились в сквере у театра Горького во Владивостоке. Фото: предоставлено Фондом ВВН 70 новых кедров появились в сквере у театра Горького во Владивостоке. Фото: предоставлено Фондом ВВН 1 / 8

Народный артист России Владимир Сергияков с удовольствием присоединился к программе озеленения, высадил свой кедр и даже дал имя — Лиза, в честь своей внучки. Новую традицию поддержали все участники программы, так в сквере появились Архип, Кира. Соня — у каждого дерева свое имя.

70 новых кедров появились в сквере у театра Горького во Владивостоке. Фото: предоставлено Фондом ВВН 70 новых кедров появились в сквере у театра Горького во Владивостоке. Фото: предоставлено Фондом ВВН 70 новых кедров появились в сквере у театра Горького во Владивостоке. Фото: предоставлено Фондом ВВН Руководитель Фонда ВВН Владимир Николаев посадил кедр. Фото: предоставлено Фондом ВВН 70 новых кедров появились в сквере у театра Горького во Владивостоке. Фото: предоставлено Фондом ВВН 1 / 5

Всего в рамках программы уже посажено более 1 тысячи саженцев, еще 500 горожане высадят на придомовых территориях Владивостока. Ели, кедры, березы, рябины и клены привозят в дальневосточную столицу из Чугуевского района.