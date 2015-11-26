Для дорожных покрытий будет введен новый стандарт

В России ужесточат требования к шипованной резине. Фото: ИА PrimaMedia

Российский бюджет ежегодно теряет около 220 млрд рублей из-за разрушения дорожного покрытия под воздействием шипованной резины. Исправить ситуацию должны разработка нового стандарта асфальтобетона, ужесточение требований к качеству шипованной резины и ограничение скорости движения машин.

Разработка нового стандарта для асфальтобетонных покрытий начнется уже в этом году, а тестирование нового материала будет проходить в течение одного-трех лет. За основу будет принята технология тестирования Nordic test, применяемая в скандинавских странах, также испытывающих схожие проблемы.

Зимняя резина с шипами приводит к истиранию каменной породы в составе покрытия, при этом износ полотна зимой вдвое выше, чем летом, пишут "Известия".

В июне, июле и августе, согласно положениям регламента Таможенного союза, в России разрешается использовать только летние шины. В зимние месяцы – декабре, январе и феврале – только специальную зимнюю резину (шипованную или "липучки").

Эксперты считают, чтобы автомобили на шипованной резине не разрушали дороги, эффективнее ужесточать требования к качеству покрышек (жесткости шины, числу, массе шипов и силе давления на покрытие), срокам их применения. Также необходимо снизить максимальную скорость движения автомобилей в зимний период до 70–80 км/ч.

В Госдуме не исключают возможности полного запрета шипованных покрышек. "Если институт (Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет) скажет, что шипы нам не нужны, что они портят дорожное полотно, что "липучки" спокойно у нас справляются, тогда будем обсуждать и принимать соответствующее решение. Мы раз и навсегда в этом вопросе должны разобраться и поставить тут точку", — цитирует главу комитета по транспорту Госдумы Евгения Москвичева ИА Regnum.

Егор Тараруев