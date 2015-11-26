Застройщики не смогут использовать деньги своих клиентов

Правила покупки новых квартир изменятся в России с 1 июля. Фото: ИА PrimaMedia

С 1 июля для возведения жилых домов застройщики смогут использовать только собственные деньги или банковские кредиты. Деньги, вложенные гражданами в покупку новых квартир, будут храниться на эскроу-счетах. Получить их застройщики смогут только после возведения дома.

В случае банкротства застройщика, те, кто вкладывал в покупку только собственные деньги, смогут вернуть всю сумму и пойти к другому девелоперу. Однако это может произойти, когда суд признает застройщика банкротом, а также если он не передаст квартиру в установленный срок.

Неприятные последствия при банкротстве ожидают граждан, взявших ипотеку. В этом случае они смогут вернуть только сумму кредита, а деньги, пошедшие на погашение процентов, "сгорят".

Для покупки квартиры в соответствии с новыми правилами необходимо заключить договор долевого участия с застройщиком. Затем — заключить трехсторонний договор на открытие эскроу-счета с застройщиком и банком, который выдал застройщику кредит на строительство, а уже потом перевести свои деньги на эскроу-счет и дождаться окончания строительства. В случае приобретения жилья в ипотеку деньги на открытый эскроу-счет перечисляет банк, который выдал кредит.

Эксперты считают, что в связи с нововведением уже летом стоимость квартир вырастет на 3-5%.

Егор Тараруев