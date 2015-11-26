Чаще всего пациенты жалуются на отсутствие невролога, офтальмолога и уролога

Каждый четвертый россиянин несет с собой в поликлинику бинты, шприцы и перчатки. Фото: ИА PrimaMedia

Главной проблемой здравоохранения россияне назвали нехватку врачей в поликлиниках. Второй бедой, по их мнению, является отсутствие необходимых лекарств и медицинского оборудования, выявил опрос Общероссийского народного фронта (ОНФ).

На нехватку медицинских работников посетовали 86% опрошенных. Более половины из них рассказали, что неоднократно сталкивались с ситуацией, когда нужного им врача не было в той поликлинике, к которой они прикреплены. Чаще всего люди жалуются на отсутствие невролога (33%), офтальмолога (23%), отоларинголога (21%) и уролога (20%).

Вторая по распространенности проблема – нехватка медицинского оборудования, расходных материалов и лекарств. Так, 38% опрошенных рассказали, что им отказали в исследовании из-за отсутствия диагностического аппарата (флюорограф, томограф, УЗИ), для 29% не нашлось лекарственных препаратов и реагентов для проведения тестов, 24% респондентов врачи попросили принести бинты, шприцы и одноразовые перчатки.

"Проблемы с кадрами и оснащенностью напрямую влияют на здоровье населения, на возможности раннего выявления онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний – главных причин смертности в России. До тех пор, пока дефицит кадров не будет ликвидирован, ни о какой доступности и высоком качестве медицинской помощи говорить нельзя", – заявил сопредседатель Центрального штаба ОНФ, доктор Леонид Рошаль.

Положительным сдвигом опрошенные назвали простоту записи на первичный прием (73%) по телефону или через сайт. Но от записи до приема может пройти от двух дней до двух недель, сообщила почти треть опрошенных (29%). Только 16% респондентов удалось попасть на прием в день записи,

Егор Тараруев