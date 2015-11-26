По городу прокатилась очередная волна эвакуаций людей

Синоптиков эвакуировали во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia

Сегодня, 21 мая, во Владивостоке продолжились массовые эвакуации, которые длятся с апреля практически в ежедневном режиме. Чаще всего это происходит в бизнес-центре Fresh Plaza на Океанском проспекте и торговом центре Clover House на Семёновской площади. Сегодня в список впервые попало здание на Мордовцева, 3, где в том числе работают синоптики и другие сотрудники Примгидромета.

"Примерно в 16:30 у нас включился сигнал пожарной тревоги. На улицу из здания вышли около 100 человек. Нам сказали, что это — учебная эвакуация. Паники как таковой не было, да и четкого понимания тоже. Люди стояли и не знали, что делать. На рабочие места можно было вернуться только через два часа после учебной тревоги. Так что мой рабочий день закончился неудачно, так как вся работа осталась на дом", — рассказала ИА PrimaMedia главный редактор сайта Примпогода.ру Марина Парфёнова.

В этом же здании на улице Мордовцева,3, по данным интернет-источников, находятся маркетинговое агентство, комиссионный магазин, интернет-портал, несколько рекламных агентство, салон красоты, агенство недвижимости, студия дизайна и управление Росздравнадзора по Приморскому краю. Стоя на улице, эвакуированные наблюдали, как то же самое происходит поблизости — торговый центр Clover House спешно покидали работники и покупатели.