Горожан предупреждают о неприятных "переменах" в банках

Горожане серьезно недоумевают поводу сложившейся ситуации

Деньги. Фото: ИА PrimaMedia

Неприятное нововведение ожидает посетителей одного из банков во Владивостоке. Здесь на кассе владивостокцев ожидает "сюрприз". Касается он только тех, кто планирует оплачивать коммунальные услуги, сообщает ИА PrimaMedia.

В одном из интернет-пабликов в социальной сети instagram появился пост, автор которого предупредил горожан о новшестве. Теперь, чтобы заплатить за коммуналку, нужно заплатить еще и банку.

"Сегодня в банке платил за коммунальные блага, законно ли это? Чтобы заплатить, нужно заплатить?", — пишет мужчина.

Стоимость такой услуги составляет 50 рублей.

Примечательно, что пользователи разделились на два лагеря. Кто-то поддержал такое нововведение, а кто-то напротив был очень возмущен тем, что таким образом на гражданах пытаются заработать.