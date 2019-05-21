Купюры из "банка приколов", как правило, используются для мошенничества

Несмешные приколы - Центробанк предлагает наказывать за изготовление "имитации денег". Фото: ИА PrimaMedia

Центробанк предлагает ввести административную ответственность за незаконное изготовление предметов, имитирующих российские денежные знаки — банкноты и монеты. Так, приобрести пачку пятитысячных купюр из "банка приколов" можно за 50 рублей. Впоследствии такие "сувениры" можно использовать для мошенничества.

Это уже не первая иициатива по запрету подобной продукции. Предыдущие инициативы основывались на том, что надпись "Не является платежным средством" была выполнена мелким прифтом. Это позволяло избежать уголовного преследования за фальшивомонетничество, но позволяла привлекать за мошенничество. Неоднократно фиксировались случаи подмены пожилым людям настоящих пятитысячных купюр на "прикольные".

Последний раз подобный законопроект обсуждался в 2016 году, его инициатором также был Банк России. Тогда планировалась уголовная ответственность не только за изготовление, но и за хранение, перевозку и сбыт предметов, имеющих сходство по форме, одностороннему графическому, цветовому, рельефному оформлению и другим основным свойствам с денежными знаками любых стран, если линейные размеры копий мало отличаются (не более чем на 25 процентов в ту или другую сторону) от размеров подлинных банкнот и монет. Аналогичная норма действует в зоне евро.

Специалисты из различных банков на запрос РГ заявили, что их платежные терминалы имеют достаточную степень защиты от приема "прикольных" купюр, и они никогда не попадали в кассы кредитных учреждений.

Эксперты считают, что инициатива регулятора чрезвычайно актуальна, так как "имитационные деньги", как правило, используются при совершении мошеннических действий.

Егор Тараруев