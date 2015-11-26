Призовые коды под крышкой "Детской Славды"

В призовом фонде акции — велосипеды, смартфоны, рюкзаки, детские смарт-часы, беспроводные наушники, bluetooth-колонки

Slavda Group, лидер по производству питьевых, минеральных вод и напитков на их основе на Дальнем Востоке, запустила акцию по розыгрышу призов. В призовом фонде акции — велосипеды, смартфоны, рюкзаки, детские смарт-часы, беспроводные наушники, bluetooth-колонки и множество других интересных подарков, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе компании.

По условиям розыгрыша, необходимо с 6 мая по 30 сентября 2019 года приобрести питьевую воду "Детская Славда" с новой этикеткой в форматах 0,5 литра и 1,5 литра, зарегистрировать на сайте slavdakid.ru уникальные коды, расположенные под крышкой бутылки.

В призовом фонде акции — велосипеды, смартфоны, рюкзаки, детские смарт-часы, беспроводные наушники, bluetooth-колонки и множество других интересных подарков. Каждый месяц у всех участников будет возможность выиграть комплект детской мебели, которую победитель выберет сам.

Победители определятся с помощью компьютерной программы путем случайного выбора среди участников, зарегистрировавших коды под крышками "Детская Славда" в период проведения акции.

Сроки проведения акции с 6 мая по 30 сентября 2019 года. С информацией об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте www.slavdakid.ru.