"Так можно было?" - житель Приморья придумал новый "лайфхак" во время отсутствия воды

Любопытный "лайфхак" придумал житель Приморья на время отсутствия горячей воды. Мужчина отправился купаться... на улицу, сообщает ИА PrimaMedia.
В одном из интернет-пабликов в социальной сети instagram появился видеоролик о том, как мужчина в халате подходит к канаве огражденной лентами и заныривает в воду. Причем во время купания он совершенно не обращает внимание на удивленные лица прохожих.
Пользователи социальных сетей разделились. Кто-то искренне посмеялся с поступка мужчины, а кто-то напротив ужаснулся и осыпал его оскорблениями.
"Так можно было?"
"Без мочалки и мыла не считается"
"Сколько он лечиться после этого заплыва будет!"
"Как-то гадко... Грязная вода... Бррр"
"Он сделал мой день!"