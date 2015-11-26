"Так можно было?" - житель Приморья придумал новый "лайфхак" во время отсутствия воды

Видеоролик вызвал ажиотаж у пользователей социальных сетей

Душ. Фото: pixabay.com

Любопытный "лайфхак" придумал житель Приморья на время отсутствия горячей воды. Мужчина отправился купаться... на улицу, сообщает ИА PrimaMedia.

В одном из интернет-пабликов в социальной сети instagram появился видеоролик о том, как мужчина в халате подходит к канаве огражденной лентами и заныривает в воду. Причем во время купания он совершенно не обращает внимание на удивленные лица прохожих.

Пользователи социальных сетей разделились. Кто-то искренне посмеялся с поступка мужчины, а кто-то напротив ужаснулся и осыпал его оскорблениями.

"Так можно было?"

"Без мочалки и мыла не считается"

"Сколько он лечиться после этого заплыва будет!"

"Как-то гадко... Грязная вода... Бррр"

"Он сделал мой день!"