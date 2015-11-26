Членам религиозной секты они предпочли бы гомосексуальную пару

Россияне рассказали, рядом с кем не хотели бы жить. Фото: ИА PrimaMedia

Идеальным соседом россияне считают пожилого одинокого человека или мать-одиночку. Исследование, посвященное соседским отношением, провел Левада-центр.

Исследователи использовали индекс "соседской" терпимости: разницу между позитивными и негативными установками в отношении соседей плюс 100. . Показатель, близкий к 200, показывал благожелательность в отношении соседского проживания, 100 пунктов отражали нейтральность оценок, индекс ниже 100 пунктов выражал негативное отношение.

Позитивнее всего россияне относятся к проживанию рядом с пожилым одиноким человеком (195), матерью-одиночкой с ребенком (194) или семьей с инвалидом (193).

Многие не возражают против того, чтобы жить рядом с очень бедной (181) и очень богатой (168) семьями.

Предпочтения о национальной принадлежности семьи выразились следующим образом: опрошенные не против жить рядом с представителями Африки (129), вьетнамцами и китайцами (122). выходцы из Центральной Азии или с Кавказа набрали 104 пункта.

Наименее желательными соседями россияне признали членов религиозной секты (49 пунктов), гомосексуальную пару (69) и неблагополучную семью (77).

Егор Тараруев