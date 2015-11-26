"Мир Упаковки": Все о клининге и как не быть с тряпкой

Кто виноват, что делать и чем мыть

Моп микрофибра для пористых нескользящих поверхностей, двухсторонний, красный. Фото: предоставлено компанией "Мир Упаковки"

Кто виноват, что делать и чем мыть – решения для цивилизованного клинингар исключают первый вопрос, уточняют второй и дают однозначный ответ на третий.

Слово "клининг" частенько служит объектом иронии – уборка и уборка, что тут городить, верно? Неверно. Рынку давно нужны культурные решения. Мы переросли усталых бабушек с ведрами и линялыми тряпками, что свисают с видавших виды деревянных швабр. Сияющие глянцем полированные полы мегамоллов. Панорамное остекление светлых холлов современных офисных зданий. Деревянные панели стен высоких кабинетов. Вписывается ли в эту картину знакомый с детства образ уборщицы?

Или… лучше все же так?

Аккуратная форма, специальный пояс с креплением под несколько баллончиков с чистящими средствами. Универсальная рукоятка с держателем – в зависимости от задачи или типа поверхности, можно быстро сменить моп на подходящий. Рукоятка телескопическая, труднодоступных мест для нее почти не существует. Штатная тележка для инвентаря, в которую устанавливаются 1-2 ведра с системой отжима, позволяющей прополаскивать моп не наклоняясь. Мопы, кроме шуток, высокотехнологичны – некоторые могут выдерживать до 1 тысячи циклов машинной стирки; другие, электризуясь, умеют собирать на себе мельчайшую пыль; третьи, к примеру, сочетают микропетли из х/б ткани с микрофиброй, что позволяет свести к минимуму необходимость протирать поверхность после уборки.

Современные решения для клининга требуют минимум площади для хранения и кардинально ускоряют уборку – у специалиста всегда все под рукой, он не тратит время на ненужные операции, ему банально легко перемещать инвентарь. Стоит помнить и о том, что срок службы поверхностей напрямую зависит от того, как и чем ее протирают – например, обычная половая тряпка придавливает частички песка и грязи к полу, оставляя микроцарапины… соответственно, блеск полов быстро исчезает. И кто виноват? И что делать? А чем мыть – расскажет "Мир Упаковки".

Моп: это интересно

Моп – с английского mop это сразу и "копна", и глаголы "мыть" или "вытирать", и просто "швабра". Слово впервые появляется еще в средневековых хрониках, в 1496 году – писавшееся тогда как mappe, оно означало "приспособление для мытья полов". Мопы сильно отличаются от привычных нам половых тряпок – это и впрямь что-то вроде копны свалявшихся волос или растаманских дредов, скрученные полосы ткани или веревки на общем креплении. Доподлинно неизвестно, когда и почему случился великий раскол на две школы влажной уборки. Одна из теорий выделяет "английскую" и "немецкую" традицию – мол, у морской английской нации в избытке было обрезков веревки, так что это добро использовали где только можно. А Россия наследовала германский "сухопутный" подход – слово schwabber немецкое и означает как раз Т-образную метлу. Когда Петр Великий сделал нашу страну морской, обычай мыть полы сплошной тряпкой уже укоренился.

Заказать товар можно:

на сайте компании "Мир Упаковки": mirupak.ru

по телефону: (423) 220-05-80