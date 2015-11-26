Вице-премьер напомнил о мерах антимонопольного регулирования

Подорожания топлива в связи с ростом биржевых цен не будет - Дмитрий Козак. Фото: ИА PrimaMedia

Биржевые цены на бензин и дизель за месяц поднялись на 20%. В связи с этим Независимый топливный союз (НТС) направил вице-премьеру Дмитрию Козаку письмо с предупреждением о возможности резкого роста цен на автозаправках.

Авторы послания утверждают, что в начале нынешнего года нефтепереработка оказалась "в кризисном состоянии" и ситуация весны прошлого года, когда цены на АЗС в пять раз обогнали инфляцию, может повториться.

"Мы мониторим ситуацию на рынке: биржевые цены, как и ожидалось, немного поднялись в связи с тем, что и мировые цены на моторное топливо немного поднялись, — цитирует ответ Козака ТАСС. — Но сегодня это преждевременная тревога".

Козак заявил, что независимые АЗС получили максимальную выгоду от продажи топлива в феврале и марте, когда цены на него были достаточно низкими.Он также добавил, что не планирует обсуждать эту тему с нефтяниками.

"Держим руку на пульсе и в случае чего применим меры антимонопольного реагирования", — сказал вице-премьер.

Согласно договоренности властей и нефтяников о заморозке цен на нефтепродукты бюджет возмещает 50–60% от разницы между экспортными ценами и фиксированной внутренней ценой.

Об обращении независимых АЗС в адрес вице-премьера ранее во вторник, 21 мая сообщил РБК. В частности, по данным издания, в письме отмечается рост оптовых цен на бензин марки АИ-92 с 15 апреля по 15 мая на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) на 23%, а на бензин АИ-95 — на 18,5%, на летнее дизельное топливо — на 2,5%.

Егор Тараруев