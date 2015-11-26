Литературную премию имени В.К. Арсеньева презентовали во Владивостоке

Авторы лучшей прозы о Дальнем Востоке получат 500 тысяч рублей

Литературную премию В.К. Арсеньева презентовали во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia

В прошлом году во время фестиваля "Литература Тихоокеанской России" поступило предложение учредить Дальневосточную литературную премию. Идею поддержал полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Прошло меньше года – и 1 февраля 2019 года была объявлена Общероссийская литературная премия "Дальний Восток" им. В.К. Арсеньева. Презентация премии уже прошла в Якутске, Благовещенке и Москве. В рамках фестиваля ЛиТР-2019 Премию презентовали и во Владивостоке.

В презентации приняли участие члены жюри премии – литературный критик Андрей Рудалёв и писатель Алексей Варламов, а также куратор премии Вячеслав Коновалов.

— Основная задача премии – поддержать творчество современных российских и зарубежных авторов, пишущих на русском языке о Дальнем Востоке. Эту идею поддержал полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Думаем, что своя литературная премия имени Арсеньева поможет открыть Дальний Восток и самой России, и всему миру, а в самом регионе подтолкнет культурные процессы, поможет зарождению и развитию дальневосточных талантов — литературных, живописных, кинематографических, — отметил Вячеслав Коновалов.



Вячеслав Коновалов. Фото: ИА PrimaMedia

По словам жюри, премию может получить любой русскоязычный автор, который на Дальнем Востоке даже не был, но слышал о нём, возможно, что-то читал или видел фильм. Главное – в произведении должна прослеживаться тематика дальневосточного региона. Номинации три: "длинная проза" – романы, биографии, мемуары, эпопеи; "короткая проза" – рассказы, повести, новеллы и "детская проза". Победитель в любой из номинаций получает 500 тысяч рублей.

— Любая премия касается гордости писателя, и иногда это мешает ему жить. Кроме этого, писать только ради денег – это порочно. В общем, с писательской точки зрения это неоднозначно, но с читательской – точно хорошо: легче будет сориентироваться, что именно сейчас стоит почитать. Премии всегда влияют на продажи книг – во всяком случае, в Москве это точно так, — отметил Алексей Варламов.



Андрей Рудалев и Алексей Варламов. Фото: ИА PrimaMedia

По мнению литературного критика Андрея Рудалёва премия задает определенный вектор, но не ограничивает писателей в его творчестве.

— Нет ничего зазорного в том, чтобы писать ради денег. Мы же не будем за такую "порочность" осуждать Достоевского? А собирание земель – это вековая работа русской цивилизации. Это такая форма рыбалки: куски суши притягивались, как спиннингом. И теперь это целый организм, по которому должна циркулировать кровь. Если этого не будет, земли отомрут. Именно для этой циркуляции и создаётся премия, — подчеркнул Андрей Рудалев.



Литературную премию В.К. Арсеньева презентовали во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia

Подать заявку на участие в Премии можно до 30 июня 2019 года на официальном сайте премияарсеньева.рф.

Победители будут объявлены в декабре 2019 года. На соискание могут быть выдвинуты романы, повести, сборники повестей или рассказов, а также документальная проза и мемуары. Место жительства автора значения не имеет, главное – писать на русском языке.

Общероссийская литературная премия "Дальний Восток" им. В. К. Арсеньева учреждена по инициативе Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации — полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Ю.П. Трутнева.

Сайт премии — премияарсеньева.рф, новости премии также доступны в Facebook, Instagram @premiyaarsenyeva и Вконтакте.