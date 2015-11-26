Какие машины с правым рулем не смогут ездить по РФ?

Дан четкий ответ по этому поводу. В последнее время ситуация много обсуждается
Это интересно 14:14
Машины. Фото: ИА PrimaMedia

Для автомобилистов в Приморье c июля 2019 года вновь изменятся правила ввоза в страну праворульных машин с пробегом. Таможенный союз выдвинул новые требования к лабораториям.

Объясняют такое решение большей безопасностью традиционных для России машин с левым рулём. Нет, никто не проводит параллели между двумя разными параметрами, утверждая, что существует прямая зависимость между расположением руля и безопасностью автомобиля в целом. Всё гораздо проще: водитель, управляющий таким транспортом, может из-за расположения своего места хуже контролировать дорогу, если автомобиль едет в крайнем правом ряду у обочины.

Легковые авто решили оставить, однако некоторые полагают, что нынешние ограничения — признак того, что рано или поздно Россия совсем откажется от машин с правым рулём, но до этого пока далеко. Но для получения допуска к управлению подобным транспортным средством нужно будет теперь проходить экспертную комиссию.

На данный момент праворульных автомобилей у нас в стране не так много в процентном соотношении — всего 8%. Что касается их количества, в России их больше 4 млн.

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