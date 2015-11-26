Сильный ливень и штормовые волны накроют Владивосток

Метеорологи рассказали, чего ожидать городу в ближайшее время

Ливень. Фото: ИА PrimaMedia

Очень сильный ливень ожидается во Владивостоке в понедельник, 27 мая. Об это говорят данные прогноза сайта Gismeteo.

По данным синоптиков, сильные осадки обрушатся на приморскую столицу в понедельник, 27 мая. По прогнозу метеорологов портала отмечается, что очень сильный ливневый дождь пройдет в городе начнется в ночь на понедельник, 27 мая. Сайт Gismeteo на этот день передает штормовой ветер со скоростью 27м/с. По шкале Бофота, ветер со скоростью 24,5-28,4 м/с определяется, как сильный шторм. В связи с этим ожидаются большие волны на городском побережье.