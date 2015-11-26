Компании "Дверь Город" - 10 лет!

О секретах лояльности и актуальных трендах в продажах корр. ИА AmurMedia рассказал генеральный директор ООО "ДВ Групп" Мартин Ананян

Генеральный директор ООО "ДВ Групп" Мартин Ананян. Фото: Архив ООО "ДВ Групп"

Накануне юбилея компании генеральный директор ООО "ДВ Групп", известной своей сетью магазинов "Дверь Город", Мартин Ананян рассказал ИА AmurMedia, чем живет современный бизнес и каким должен быть мышление успешного предпринимателя.

С чего начинается бизнес?

Что бы там кто ни говорил, быть владельцем бизнеса – не для всех. По статистике, только 6% из всего числа людей становятся действительно успешными. Многие, столкнувшись с первыми трудностями и с тем, что это – огромный, подчас круглосуточный труд и серьезная ответственность как перед клиентами, так и перед сотрудниками, – сдаются и уходят. Часть – еще на процессе оформления документов.

— Хорошо подумайте, зачем именно вам это нужно и готовы ли вы в первые пару лет жить только и исключительно этим. И если решение уже принято – идите только вперед. Бейте четко в одну цель, не распыляясь. Да, всегда есть те, кто сегодня окнами торгуют, завтра дверьми, а послезавтра компьютерами. Но такой подход – не про крепкие деловые связи и хорошую репутацию, которые нарабатываются годами и стоят несоизмеримо дороже, чем сиюминутная прибыль.



Сертификаты и дипломы в офисе ООО "ДВ Групп". Фото: Архив ООО "ДВ Групп"

Помните, чтобы добиться успеха в бизнесе, нужно честно выполнять свою работу, уметь отвечать за ее качество и, самое главное, – ничего не бояться. И если вы – высококлассный эксперт в своей области, то у вас будут и уважение, и клиенты, готовые вам платить.

От оптовых поставок – к клиентам

10 лет назад мы с женой – моей верной и бессменной помощницей по бизнесу, открыли нашу первую компанию "Дверь Город".

Почему именно это направление? У нас уже до этого был опыт работы в сфере строительно-отделочных материалов. И мы хотели продолжить именно в этой, знакомой нам области, и изучали все доступные направления. Тогда, в 2009 году на рынке были представлены всего 3 торговых марки входных дверей, а спрос на них был хорошим. Тогда как в других отраслях, в тех же окнах, конкуренция была несоизмеримо выше, и заходить туда было уже финансово так не выгодно. Окончательно определиться помогли знакомства с представителями московской и новосибирской компаний-производителей и качеством их продукции.

Мы наняли людей, закупили ассортимент и начали работу, параллельно погружаясь в изучение тонкостей этого рынка. Со временем выяснилось, что многие розничные точки не заинтересованы ни в расширении сервиса для удобства клиентов, ни в обновлении моделей дверей на актуальные. К слову, многих из них уже нет на рынке – грянувший позже мировой финансовый кризис многое расставил по своим местам. Не затронул на тот момент он только тех, кто умел приспосабливаться и к этому времени получил доверие клиентов своей ориентированностью на них и их потребности.

В 2010 году мы полностью пересмотрели концепцию торговли и решили быть ближе именно к конечному потребителю, открыв сразу три розничных магазина. В 2012 к ним добавились еще два, а с 2017 года, доведя количество магазинов в Хабаровске до шести, вышли на дальневосточный уровень, открыв два магазина во Владивостоке.

В принципах работы нашей компании мы постарались учесть все актуальные пожелания клиентов, и сделали ставку на оперативность, что в этом бизнесе было в новинку и до сих пор есть не у всех компаний.

Три главных принципа нашей компании

Здесь и сейчас. Первое, с чем сталкивались до 2010 года клиенты различных розничных точек, приходившие покупать там двери – на складах магазинов отсутствовали нужные им модели, представленные в каталогах или на витринах. И, выбрав понравившееся, люди были вынуждены ждать, пока им доставят покупку из другого региона, подчас через всю страну. В отдельных случаях, на это могло уходить даже не несколько дней, а пара недель или больше. Естественно, многие возмущались, но выбора у них не было. Когда мы открывали свой первый магазин, мы четко решили не допускать такой ошибки и пойти навстречу людям. Так мы определили для себя стандарт, которому неукоснительно следуем до сих пор: не менее 90% того, что вы видите в нашем торговом зале, есть и на складе. То есть, выбрав дверь, вы ее можете получить прямо сейчас.

Ассортимент. Ежегодно два раза в год мы отправляемся в Москву на специализированные выставки, куда съезжаются производители не только со всей России, но и из других стран, и где представлены все актуальные модели из последних коллекций. И если в начале нашей работы в Хабаровске у нас было всего два-три поставщика, то сейчас мы работаем уже с десятком производителей. В основном, это Новосибирск, Москва, Уфа, Ульяновск. Также мы прислушиваемся к пожеланиям самих клиентов, ежемесячно собирая оставленные заявки от покупателей со всех наших магазинов о включении в ассортимент той или иной двери, обсуждаем это с поставщиками и, если есть такая возможность, то привозим все запрошенное в Хабаровск.

Самосовершенствование. Несколько раз в год наша компания проводит обучающие семинары для своих сотрудников. К нам приезжают специалисты от заводов-изготовителей, знакомя с особенностями своей продукции и современными технологиями в ее продвижении. Раскрывают секреты работы с покупателями. Рассказывают о новых трендах в этой сфере бизнеса и так далее. Это позволяет всегда быть в курсе всех актуальных новостей и методик, идя в ногу со временем. Мы – компания, которая готова меняться для комфорта наших клиентов, внедряя все новейшие достижения маркетинга и обучая этому наших продавцов и менеджеров. Ежегодно в конце года мы собираем со всех сотрудников нашей сети магазинов их предложения по совершенствованию внутренних процессов. Обсуждаем и на следующий год запускаем в работу самое лучшее, практичное и интересное.

Все для удобства клиента

Современные покупатели в основном привыкли делать выбор и совершать покупки в интернете. Поэтому, если твоя компания не представлена там, это уже большой минус к доверию к ней со стороны людей.

Да и не у всех в их плотном графике работы есть возможность ездить по магазинам и сравнивать цены и ассортимент. Выигрывают те, у кого это есть на сайте, куда человек может зайти в обеденный перерыв или вечером, после работы, когда все торговые точки уже закрыты.



Знак Качества. Фото: Архив ООО "ДВ Групп"

Там же, на сайте мы разместили заявку на обратный звонок и возможность заказать бесплатный замер (с появлением уникальных новостроек, коттеджей, проведением перепланировок строители все чаще уходят от стандартных размеров дверных проемов, да и раньше при строительстве домов существовали различные нюансы с уровнем ровности стены по вертикали и горизонтали, поэтому замер необходимо делать в каждом конкретном случае, чтобы затем радоваться действительно качественному монтажу дверей; вам с ними еще жить минимум десятилетие, а то и больше). Там же вы можете выбрать и оплатить и понравившуюся модель дверей и быть уверенными – она уже ждет вас на складе и будет установлена вам в течение 1-3 дней после бесплатного замера.

Мы всегда открыты для предложений и пожеланий

Даже если это критика – мы всегда примем ее к сведению и приложим максимум усилий, чтобы в дальнейшем наша компания ассоциировалась у вас только с качественным сервисом, надежностью и комфортом.

Подробнее о товарах и услугах компании можно узнать по телефону

Подробнее об условиях акции можно узнать по тел.: +7(423)201-27-36, +7(423)201-24-78,

на сайте ООО "ДВ Групп" или в аккаунах компании в социальных сетях.