Кожемяко сказал, что происходит с ремонтом самой важной трассы в Приморье

Губернатор выслушал вопросы, и дал ответ по этой ситуации
Это интересно 14:50
Олег Кожемяко. Фото: ИА PrimaMedia

О том, как ремонтируются краевые дороги, на конференции "Бизнес у моря" 22 мая под руководством губернатора Приморья Олега Кожемяко доложил директор профильного департамента Виктор Свяченовский. Вопрос задал один из предпринимателей.

Один из участников мероприятия спросил, как развивать бизнес и привлекать инвестиции в край, "если состояние дорог в муниципалитетах зачастую, например, в Лазовском районе, в аварийном состоянии".

Олег Кожемяко отметил, что в этом году планируется отремонтировать более 100 километров приморских дорог и начать разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт других участков, в частности трассы Лазо–Преображение.

"Мы параллельно работаем и с Росавтодором, который дал добро на составление проектно-сметной документации по этой дороге. Поэтому рассчитываем, что те участки, которые в этом году отремонтируем по текущему ремонту, в следующем уже начнем делать капитально", – пояснил губернатор.

Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморья Виктор Свяченовский, в свою очередь, доложил, что сейчас подрядчики работают на двух участках самой проблемной трассы – Артем–Находка.

"Работы ведутся на участках с 47 по 50 километры и с 83 по 86 километры. Это полноценный ремонт, предусматривающий ликвидацию пучин. Основной же ремонт трассы начнется в июле. Всего в этом году предстоит отремонтировать около 47 километров этой дороги", – уточнил руководитель ведомства.

Олег Кожемяко сообщил предпринимателям, что работы "находкинской" трассы будут вестись и в ночное время, чтобы не создавать заторов в движении. На это же обратил внимание дорожников.

Продолжая разговор о дорогах в Лазовском районе, Виктор Свяченовский пояснил, что в этом году специалисты определят участки дороги Лазо–Заповедное–Киевка–Преображение, по которым будет разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт.

Автомобилисты и жители Приморья часто называют эту дорогу самой важной в Приморском крае.

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