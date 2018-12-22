"После мягкой зимы холодное лето": синоптики рассказали, угадают ли в России с погодой

У метеорологов уже есть предварительные расчеты
Общество 15:30
Холод или жару ждать летом рассказали синоптики. Фото: Автор: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia

Многие отметили для себя, что прошедшая зима и весна были комфортными. Даже в Сибири и на Дальнем Востоке не наблюдалось сильных морозов. Весна тоже выдалась приятной. А нынешний май и вовсе— аномально теплый, во многих регионах России температура с начала месяца не опускалась ниже 20 градусов.

Как подтвердил в разговоре с "РГ" научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, "действительно, весь прошлый год можно назвать теплым".

"Зима оказалась не суровой. А март 2019 года вообще вошел в число самых теплых первых весенних месяцев на территории России за все время метеонаблюдений. Не подкачал и апрель. Был теплее нормы на 2,5 градуса", — отметил синоптик.

Но по словам метеоролога, пока никакой тенденции вывести нельзя. История знает и более теплые дни, которые случались в мае. Например, самый теплый конец мая был в 2007 году. Пять дней подряд — с 27 по 31 мая — температура была выше 31 градуса. Это июльские температуры юга России. Очень теплые дни в конце мая были в 1891 и в 1987 годах.

Вместе с тем, бывало и холодно. Так в 1901, 1902, 1913, 1918 годах в конце мая случались заморозки. Научный руководитель Гидрометцентра напоминает, что лето в 2017 и 2018 годах тоже начиналось с ночных заморозков. Но это опять же не означает, что после рекордного тепла в мае будет холодным июнь.

"Когда говорят, что после суровой зимы обязательно наступит жаркое лето или после мягкой зимы стоит ждать прохладное лето, это не научные утверждения. Это лишь человеческая логика, которая природе совершенно неведома. После суровой зимы бывает и теплое лето, и очень холодное", — сказал Вильфанд.

Что касается лета, то пока, по предварительным расчетам синоптиков, его начало на большей части территории России будет теплым. Средние температуры — выше нормы.

Денис Дятлов

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