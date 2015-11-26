Драматический театр ТОФ начинает новый просветительский проект "Театральное Собрание"

Драматический театр Тихоокеанского флота во Владивостоке начинает новый просветительский проект "Театральное Собрание" (12+). На встречах в Петровском зале Дома офицеров флота вы узнаете об истории драматического и музыкального театра, познакомитесь с удивительными обстоятельствами из жизни драматургов и композиторов, поймете, как "работает" пьеса, сообщили ИА PrimaMedia организаторы.
"…Можете ли вы не любить театра больше всего на свете?" – страстно спрашивает нас сквозь столетия Виссарион Белинский.
И сегодня, 185 лет спустя, с трудом отыщем мы того, кто ответит на этот вопрос отрицательно! Телевидение, интернет, социальные сети, реалити-шоу: разве способны они заменить живое слово, сказанное в свете софитов?! Театр с блеском играет для каждого зрителя свою роль: близкий друг, мудрый советчик, строгий наставник.
Владивосток – город военно-морской... и театральный! В каком другом месте купцы готовы были заложить все свое имущество, лишь бы достигнуть вожделенной цели – воздвигнуть театр?
Две ипостаси города сочетает в себе Драматический театр Тихоокеанского флота. Созданный в начале 30-х годов, он пережил много событий, а сегодня начинает новую главу, в которой есть место и прекрасным постановкам, и творческим открытиям, и "всему обольщению изящных искусств".
Проект "Театральное собрание" представляет два цикла:
1) "Сумбур вместо музыки" (12+)
Русский музыкальный театр начала XX
Автор и ведущий: преподаватель Школы искусств и гуманитарных наук ДВФУ Александр ВОВНЕНКО
26 мая
"Апельсина три гляжу, а четвертый лопаю…" (12+)
Опера Сергея Прокофьева
"Любовь к трем апельсинам"
16 июня
"Русские покорили мир!" (12+)
Дягилевские сезоны в Париже
23 июня
Катерина Измайлова – Леди Макбет (12+)
Вторая и последняя опера
Дмитрия Шостаковича
14 июля
Футбольные страсти (12+)
Мяч на поле и на сцене
2) Цикл "Театр на марше" (12+)
Советская драматургия между революцией и войной
Автор и ведущий: преподаватель Школы искусств и гуманитарных наук ДВФУ Ксения БАРИНОВА
2 июня
Театральный роман со Сталиным (12+)
"Белая гвардия" и "Дни Турбиных"
Михаила Булгакова
9 июня
Театр. Флот. Революция (12+)
"Оптимистическая трагедия"
Всеволода Вишневского
30 июня
"Красный" Мольер (12+)
Владимир Маяковский:
перо на службе революции
7 июля
Мандат на самоубийство (12+)
Трагедия творца: Николай Эрдман