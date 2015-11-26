Драматический театр ТОФ начинает новый просветительский проект "Театральное Собрание"

Горожанам расскажут об истории театра, познакомят с биографиями драматургов и композиторов, а также объяснят, как "работает" пьеса

Маски. Фото: Гречанюк Виталий, ИА PrimaMedia

Драматический театр Тихоокеанского флота во Владивостоке начинает новый просветительский проект "Театральное Собрание" (12+). На встречах в Петровском зале Дома офицеров флота вы узнаете об истории драматического и музыкального театра, познакомитесь с удивительными обстоятельствами из жизни драматургов и композиторов, поймете, как "работает" пьеса, сообщили ИА PrimaMedia организаторы.

"…Можете ли вы не любить театра больше всего на свете?" – страстно спрашивает нас сквозь столетия Виссарион Белинский.

И сегодня, 185 лет спустя, с трудом отыщем мы того, кто ответит на этот вопрос отрицательно! Телевидение, интернет, социальные сети, реалити-шоу: разве способны они заменить живое слово, сказанное в свете софитов?! Театр с блеском играет для каждого зрителя свою роль: близкий друг, мудрый советчик, строгий наставник.

Владивосток – город военно-морской... и театральный! В каком другом месте купцы готовы были заложить все свое имущество, лишь бы достигнуть вожделенной цели – воздвигнуть театр?

Две ипостаси города сочетает в себе Драматический театр Тихоокеанского флота. Созданный в начале 30-х годов, он пережил много событий, а сегодня начинает новую главу, в которой есть место и прекрасным постановкам, и творческим открытиям, и "всему обольщению изящных искусств".

Проект "Театральное собрание" представляет два цикла:

1) "Сумбур вместо музыки" (12+)

Русский музыкальный театр начала XX

Автор и ведущий: преподаватель Школы искусств и гуманитарных наук ДВФУ Александр ВОВНЕНКО

26 мая

"Апельсина три гляжу, а четвертый лопаю…" (12+)

Опера Сергея Прокофьева

"Любовь к трем апельсинам"

16 июня

"Русские покорили мир!" (12+)

Дягилевские сезоны в Париже

23 июня

Катерина Измайлова – Леди Макбет (12+)

Вторая и последняя опера

Дмитрия Шостаковича

14 июля

Футбольные страсти (12+)

Мяч на поле и на сцене

2) Цикл "Театр на марше" (12+)

Советская драматургия между революцией и войной

Автор и ведущий: преподаватель Школы искусств и гуманитарных наук ДВФУ Ксения БАРИНОВА

2 июня

Театральный роман со Сталиным (12+)

"Белая гвардия" и "Дни Турбиных"

Михаила Булгакова

9 июня

Театр. Флот. Революция (12+)

"Оптимистическая трагедия"

Всеволода Вишневского

30 июня

"Красный" Мольер (12+)

Владимир Маяковский:

перо на службе революции

7 июля

Мандат на самоубийство (12+)

Трагедия творца: Николай Эрдман