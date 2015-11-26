Приморские учителя о ЕГЭ: Сдать нельзя бояться

10 лет выпускные экзамены проходят по новому стандарту, и 5 лет их сдают под видеокамерами

ЕГЭ. Фото: ИА PrimaMedia

ЕГЭ – единый государственный экзамен – пришел в Приморье, как и во всей России на смену традиционной "билетной" форме в 2009 году, так что надвигающийся сезон выпускных экзаменов станет в некотором роде "юбилейным". Кроме нового стандарта пять лет назад в обиход вошел строгий порядок проведения экзамена: теперь его сдают под видеокамерами. Учителя приморских школ рассказали корреспонденту ИА PrimaMedia, как нужно готовиться к экзаменам, чтобы сдать их достойно и наверняка.

Образовательная реформа должна была унифицировать формат проверки знаний учеников и исключить возможность "заваливать" их на экзамене из-за предвзятого отношения, либо наоборот, завышать оценки. Начиная с 2014 года пункты проведения экзамена по всей стране стали оснащаться камерами видеонаблюдения, что сделало процесс аттестации ещё более открытым и честным. Именно по результатам ЕГЭ абитуриенты поступают в вузы, и потому этот экзамен определяет будущее школьников.

Выпускники сдают экзамены не в родных школах, а в пунктах проведения ЕГЭ – обычно таковым является одна из школ района. Перед входом экзаменующихся проверяют металлоискателем, чтобы они "случайно" не пронесли смартфон или другие устройства связи. Диски с КИМами (контрольно-измерительными материалами) вскрываются перед началом экзамена и варианты распечатываются прямо в аудитории, чтобы исключить утечку информации и заготовленные ответы.

Обязательно нужно сдавать русский язык и базовый уровень математики. Математика профильного уровня и все остальные предметы школьного курса – экзамены по выбору, их ребята обычно сдают для того, чтобы поступить на определенную специальность в университет. Для поступления в медицинский вуз, например, требуются результаты по химии и биологии, в экономический – профильной математики и обществознания.

Сдача экзамена проходит в три этапа: первый, досрочный – для олимпиадников и спортсменов, которые не смогут сдать экзамен в основную волну из-за отъездов. Второй этап – основной, он стартует 28 мая. Третий этап предусмотрен для тех, кто не сдал русский язык или базовую математику – такие выпускники получат возможность пересдать эти основные предметы в сентябре.

ЕГЭ оценивается по стобалльной системе. Результаты основных экзаменов публикуются в течение 12 дней, выборочных – в течение 9. Проверить их можно по паспортным данным на сайте.

По определению считается, что для подготовки к ЕГЭ достаточно курса школьной программы и самоподготовки. Но многие школьники в рамках подготовки к экзамену прибегают к помощи репетиторов. Так ли это необходимо?

Сергей Коровицкий, учитель химии и биологии в школе №73 г.Владивостока:

— Я уверен, что школьного курса для сдачи ЕГЭ хватит баллов на 50. На химию отводится мало часов, детей в классе обычно около 25, и 90% этот экзамен для поступления не пригодится. Поэтому материал дается поверхностно. Для более глубокого изучения понадобятся занятия с репетитором. ЕГЭ для школьников – очень большой стресс, и есть такие ребята, которые трясутся от одного упоминания о нём.

Екатерина Вершина, репетитор:

— Занятия с репетитором – это залог успеха в подавляющем большинстве случаев. ОГЭ и ЕГЭ – это очень техничные экзамены. Одного знания предмета мало, важно знать ещё и структуру работы. Однако репетитор вряд ли поможет детям, которые не понимают, зачем им это нужно: например, тем, за кого экзамен выбрали родители. Прогресс у таких учеников обычно минимальный.

Алексей Цой, репетитор:

– Часто приходится корректировать ожидания родителей, переоценивающих и недооценивающих своих детей. Очень тяжело сказать таким, что их ребенок на экзамене окажется плох или хорош.

Экзаменационная работа состоит из тестовой и части с развернутым ответом. Первую проверяет компьютер, а вторую – члены экспертной комиссии ЕГЭ. Проверка письменной части остается субъективной, и в случае несогласия с выставленными баллами ученик вправе подать на апелляцию в течение двух рабочих дней с момента проведения экзамена.

Юлия Генералова, член экспертной комиссии ЕГЭ по русскому языку, г. Москва:

– Письменную работу проверяют два эксперта независимо друг от друга. Если их оценки отличаются на 8 или больше пунктов, назначается третья проверка. Её осуществляет старший эксперт, у него квалификация выше. При этом он не видит ранее проставленные баллы, перед ним пустые окошки там, где разошлись баллы двух предыдущих проверяющих. Оценка старшего эксперта считается окончательной. Насколько часто это происходит? Все стремятся к тому, чтобы это происходило как можно реже, потому что третья проверка – это плохой показатель работы. Именно так и оценивают самого эксперта – чем больше его работ отправляется на третью проверку, тем более несогласованна его деятельность. Апелляция обычно предполагает как подъём баллов, так и снятие, потому что при апелляции работа перепроверяется – такое положение. По факту же всё очень сильно зависит от региона. Где-то есть установки вообще ничего не менять, стоять стеной – что поставили, то и поставили. Где-то есть установки ставить другие баллы, если человек этого заслуживает. Я ни разу не слышала, чтобы понижение баллов было. Но "припугнуть" этим могут. Многие приходят на апелляцию агрессивными, часто некрасиво шантажируют, и у эксперта нет выхода, кроме как сказать, что баллы можно не только добавить, но и снять.

По словам московского эксперта, в некоторых регионах уже есть, а во многих скоро будут онлайн-апелляции. То есть, ученик сможет прямо с домашнего компьютера пройти по ссылке в вебинарную "комнату" и пообщаться с экспертом в течение 15 минут – такой срок определен правилами. Это сделано для того, чтобы свести к нулю возможность шантажа. Новая апелляция будет ещё более объективной.

Все эксперты советуют готовиться к экзаменам усердно, но сохраняя равновесие: решать тесты, писать сочинения, консультироваться с преподавателями и репетиторами. При этом не стоит слишком много времени тратить на изучение сетевых обсуждений ЕГЭ – это, по мнению экспертов, вредное времяпрепровождение.

Материал подготовлен в рамках проекта ИА PrimaMedia "В учительской". Цель проекта — дать молодежи представление о богатстве выбора профессионального образования и ценности разных профессий, повысить престиж учителя в общественном сознании, информировать читателей о том, чем живут общеобразовательные школы и колледжи Приморского края.