Названы вакансии с зарплатой до 500 тысяч рублей

Дворецкий, водитель и няня возглавили список

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Эксперты составили список самых высокооплачиваемых вакансий. Его возглавили вакансии дворецкого, водителя и няни.

По данным рекрутингового портала "Работа.ру", лидер зарплатного рейтинга — вакансия для VIP-батлера (дворецкого). Кандидату предлагают от 200 тысяч до 500 тысяч рублей в месяц. Соискатель должен знать русский и арабский языки, иметь водительский стаж более пяти лет и как минимум три года в "анамнезе" работы на аналогичной должности в ОАЭ или Европе, уточняет "РГ".

Немного меньше может заработать водитель грузового автомобиля с личным автотранспортом грузоподъемностью 10-20 тонн. Потенциальный работодатель готов платить от 200 до 360 тысяч рублей в месяц. Сотруднику обещают платить зарплату еженедельно и "приставить" личного менеджера. Грузоперевозки нужно осуществлять по Москве и области.

Замыкает ТОП-3 дорогих вакансий место няни-воспитателя. За работу в русской семье в США ей предлагают платить до 300 тысяч рублей. Соискательницы обязана иметь опыт работы с детьми-аутистами и педагогическое образование. В обязанности няни входит полный уход за двумя детьми: мальчиком и девочкой четырех лет.

В пятерку самых дорогих вакансий, по данным рекрутингового портала, вошли также мастер по ремонту телевизоров — ему готовы платить от 100 до 210 тысяч рублей и менеджер по открытию заведений в сегменте HoReCa. Хорошему специалисту могут предоставить зарплату 100-300 тысяч рублей.

Ольга Толмачева