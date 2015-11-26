Пьяная автоледи устроила погоню и протаранила дом

Как выяснилось позже, у дамы были веские на то причины

Девушка за рулем. Фото: pixabay.com

Автомобилистка в Артеме протаранила чужую машину и дом. Женщина уходила от погони, сообщает ИА PrimaMedia.

В одном из интернет-пабликов в социальной сети instagram появился видеоролик, на котором запечатлены разбиты транспортные средства. Как говорится в сообщении к посту, дама на Honda Airwave уходила от погони, но не справилась с управлением и сначала въехала в чужое авто, а потом и в дом. Произошел инцидент возле дома Кирова 68/1.

Оказалось, у автомобилистки были веские причины не попадаться стражам правопорядка:у нее не было ни водительских прав, ни страховки, а вишенкой на торте стало ее состояние — девушка была пьяна.