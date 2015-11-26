Александр Ведяхин: Во втором полугодии ставки по кредитам и депозитам будут снижаться

Первый заместитель Правления Сбербанка рассказал о результатах первого квартала

Первый заместитель Правления Сбербанка Александр Ведяхин. Фото: пресс-служба Сбербанка

Первый заместитель Правления Сбербанка в интервью ТАСС рассказал о результатах первого квартала. По его словам, во втором полугодии ставки по кредитам и депозитам будут снижаться.

— Сбербанк подвел итоги первого квартала, показав рост по сравнению с прошлым годом. Чем обусловлены такие результаты?

— Чистая прибыль группы Сбербанк по МСФО в первом квартале 2019 года выросла на 6,8%, до 226,6 млрд рублей. В целом мы довольны результатами, у нас достаточно хорошие показатели по приросту клиентской базы, по комиссионному доходу. Банк за квартал показал значительные темпы роста, мы выполнили запланированные показатели прибыли, несмотря на продолжающееся давление на маржинальность бизнеса. Одним из ключевых драйверов снижения процентной маржи стали предлагаемые банком достаточно высокие ставки по депозитам для физических лиц.

— Стоит ожидать от Сбербанка снижения ставок в ближайшее время?

— В определении процентных ставок для кредитов и депозитов мы, как и весь рынок, следуем за динамикой ключевой ставки Банка России, составляющей на настоящий момент 7,75% годовых. Сейчас ставка стабилизировалась, и регулятор дает сигнал о возможном снижении во втором-третьем квартале этого года. Надеемся, что экономика будет развиваться по базовому сценарию. Когда ключевая ставка соответствует инфляции, которая находится на уровне около 4%, — это всегда хорошая позиция и для экономики, и для банков. При таком развитии ситуации, я полагаю, во втором полугодии мы можем увидеть тренд на снижение ставок по кредитам и депозитам. — Как показала себя ипотека в первом квартале? — У нас традиционно хорошо развивалась ипотека. Ипотечный портфель за первый квартал в годовом выражении вырос на 2,3%. Но при этом доля выдач по ипотеке через наш сервис "ДомКлик" (3+) превысила четверть от общего объема выдаваемых Сбербанком ипотечных кредитов.

Почему я в своем ответе отдельно выделил сервис "ДомКлик"? Для банка этот сервис является одним из наиболее успешных кейсов выхода за пределы привычного банковского бизнеса. Сегодня это один из крупнейших в России порталов аренды и продажи недвижимости, помогающий людям быстро и выгодно решать жилищный вопрос. Важно, что "ДомКлик" не сводится к одной только ипотеке. Это маркетплейс, который включает в себя каталог недвижимости, платформу для проведения сделок с недвижимостью без ипотеки, работу с коммерческой недвижимостью, а также онлайн-сопровождение действующих ипотечных кредитов: консультации, оформление или продление страхового полиса, заказ справок и отправку запрошенных документов в течение 10 минут на электронною почту клиента.

В целом же те тенденции на ипотечном рынке, которые мы видели в первом квартале, будут продолжаться в течение всего 2019 года. По итогам года также ожидаем прирост ипотечного портфеля на уровне 13,4% по Сбербанку и 16,4% по рынку.

— Какие драйверы роста в первом квартале еще можно выделить?

— Хорошие темпы роста показали кредитные портфели физических лиц и сегмента малого и среднего бизнеса, увеличившись за первый квартал на 3,62% и 1,88% соответственно.

Также в начале года активно началось движение по самозанятым. Сбербанк стал одним из первых банков, предложивший сервисы для этой категории граждан. Сейчас для самозанятых у нас есть быстрое открытие счета и минимальные тарифы, а во втором квартале запускаем кредитование и для них.

Вообще, самозанятые в России — это уникальная ниша, не являясь физлицами, они могут платить налоги гораздо меньше, чем обычные физлица. Ставка при расчете налога с доходов самозанятых от реализации продукции и услуг физическим лицам составляет 4%, индивидуальным предпринимателям и организациям — 6%. Подобная ставка является "налоговой льготой" и существенно ниже НДФЛ, составляющего 13%.

Для того чтобы стать "самозанятым" и воспользоваться новым продуктом "Свое дело", следует помнить, что пороговое значение дохода не должно превышать 2,4 млн рублей в год.

Мы считаем, что данное направление будет востребованным.

— А чем кредитование для самозанятых будет отличаться от кредитов малому бизнесу и предпринимателям?

— Профиль риска для них мы сейчас оцениваем, и он не будет значительно отличаться, допустим, от индивидуального предпринимателя либо человека, работающего в частной фирме. Думаю, что банку есть что предложить этой категории предпринимателей.

— ЦБ ставил перед Сбербанком задачу развивать сеть в сельской местности. Как удалось справиться с этой задачей в первом квартале?

— На Наблюдательном совете банка была одобрена концепция, которая не подразумевает снижение нашего присутствия в регионах. Мы выделили порядка 5 млрд рублей на реконструкцию всех отделений в отдаленных селах. Данная сумма рассчитана на 5 лет. Это важно для нас, потому что доступность финансовых услуг на селе не должна страдать. Кроме того, Сбербанк создает интересный проект, в рамках которого клиенты в удаленных населенных пунктах могут снимать наличные в точках продаж через POS-терминалы. Мы уже протестировали технологию в пилотном проекте и увидели, что это хорошо работает. До конца 2019 года в 3 тысячах торговых точек в регионах России можно будет снять наличные по карте Сбербанка. Это позволит повысить доступность финансовых сервисов в сельских районах.

— Этот сервис по снятию денежных средств с банковской карты в торговых точках требует технического обновления текущих устройств?

— На текущих устройствах уже можно это делать. Сейчас сервисом Сбербанка могут воспользоваться только держатели наших карт, причем только в тех магазинах, которые обслуживает сам Сбербанк, — в этом случае банк может самостоятельно обработать транзакцию, не отправляя ее в платежную систему и, следовательно, не завися от нее. Для POS-терминалов требуются дополнительные настройки программного обеспечения, но это не связано никак с самим оборудованием, и ничего кардинально менять не требуется. В части касс необходимы доработки кассового программного обеспечения (ПО) для корректного учета и отражения услуги "покупка с выдачей" в бухгалтерском и налоговом учете предприятия (торгово-сервисной точки).

— Ранее озвучивалась максимальная сумма снятия средств таким образом в размере 5 тысяч рублей. Нет ли в планах ее увеличения?

— Здесь мы не берем Москву или другие крупные города, где у нас есть банкоматы и можно расплатиться с помощью POS-терминала. Мы говорим про сельскую местность, где нет банкоматов и отделений банков, но человеку надо снять деньги. По нашим оценкам, названная вами сумма покрывает более 90% запросов в регионах.

— Найден ли консенсус с регулятором относительно участия Сбербанка в системе быстрых платежей (СБП)?

— Мы находимся в диалоге с регулятором, сейчас идет разговор об условиях нашего взаимодействия. Я думаю, что в самом обозримом будущем диалог будет позитивно завершен. Мы движемся в этом направлении.

— Какая тарифная вилка устроит Сбербанк в рамках СБП?

— Уже существующая система мгновенных переводов Сбербанка не бесплатная для нас, она требует значительных инвестиций в "железо", в софт, в обучение людей. Мы постоянно ее улучшаем и будем делать это дальше. Вопрос о бизнес-модели СБП как раз сейчас находится на обсуждении с регулятором. Нужно понимать, что за каждой инициативой должна стоять устойчивая бизнес-модель, когда физические лица получают качественный сервис, а банковский сектор сохраняет возможность получать доход и таким образом дальше развивать технологию. Пока не будет четкого ценообразования, банкам сложно продвигать такой продукт.

— Некоторые банки пока не ввели комиссии в рамках СБП…

— Банки, участвующие в системе быстрых платежей ЦБ, пока не взимают плату за эти услуги, однако не исключено, что в скором времени могут быть введены комиссионные, такая возможность активно обсуждается в банковском секторе.

В свою очередь мы заинтересованы в том, чтобы тарифы на рынке формировались в конкурентных условиях.

— Что будет с существующей в Сбербанке системой платежей?

— Она будет существовать параллельно с СБП, мы намерены развивать ее и дальше. В конце первого квартала мы запустили переводы за пределы РФ, в СНГ, сейчас переводы растут экспоненциально, и к концу года мы ожидаем их существенный рост.

— Что касается еще одной чувствительной для банков темы — снижения комиссий за эквайринг в торговых точках. Найден ли здесь окончательный компромисс со всеми участниками обсуждения?

— Все участники рынка заинтересованы в дальнейшем росте безналичного оборота, и здесь надо быть очень аккуратными с регулированием. Сложившаяся в России бизнес-модель (оборудование приобретается и обслуживается банками) позволила занять первое месте в мире по проникновению бесконтактных карт и платежей Google Pay, Apple Pay, а также по оплате проезда в транспорте и достичь текущих результатов по росту безналичных платежей (по данным Сбербанка, за последние 10 лет безналичный оборот вырос с 3 до 41%).

В европейской бизнес-модели другая ситуация: торговая точка платит комиссию меньше, но сама покупает оборудование, платит за его установку и обслуживание, что не приводит к развитию современных платежных технологий. При этом опыт Европы показывает, что такой переход в целом для населения может оказаться существенно дороже.

— И все-таки какой компромисс на текущий момент вы видите?

— Я однозначно уверен: договоренность будет достигнута. При этом думаю, что одним из вариантов может быть применение эквайринга в новых направлениях, например, в таких, как покупка автомобилей, квартир, нотариат и так далее. В принципе, это позволит иметь финансовые возможности для дальнейшего развития системы при снижении комиссии, но за счет увеличения общего объема услуг.

— В начале года вы заявляли о планах по запуску площадки для краудлендинга. Когда она начнет работу?

— Мы запустили ее с февраля, в пилотном режиме провели первые сделки. Планируем запустить в промышленную эксплуатацию в мае текущего года. Хотя мы пока не сделали большого старта, но довольны результатами пилотного проекта.

— Ранее Герман Оскарович заявлял, что Сбербанк постепенно отменит комиссии на переводы внутри банка по России. Когда этот процесс может быть завершен и комиссии исчезнут полностью?

— Пока что сложно говорить, когда процесс будет окончен, но он идет. Нам важно удержать баланс качественного сервиса для клиентов и бизнеса для банка. Мы постепенно начинаем вводить бесплатные переводы для различных категорий клиентов. В начале этого года мы запустили акцию, в рамках которой мы возмещаем ряд комиссий, в том числе и комиссию за переводы внутри банка бонусными баллами "Спасибо" для различных категорий клиентов в рамках зарплатных проектов. Этот сервис востребован клиентами, которые часто перемещаются между регионами.

— Но все-таки хотелось бы понять, когда Сбербанк полностью откажется от комиссий по таким переводам?

— Мы движемся в этом направлении, принципиальное решение принято еще в прошлом году, но точную дату пока назвать сложно.

— Сбербанк принимает участие в разработке дорожной карты по направлению развития "сквозной" цифровой технологии. На каком этапе это обсуждение?

— Мы стали победителем открытого конкурса Росатома на право заключения государственного контракта на выполнение работ по разработке дорожной карты по направлению развития "сквозной" цифровой технологии "Нейротехнологии и искусственный интеллект". В настоящее время идет разработка указанной дорожной карты по искусственному интеллекту (ИИ), и по ней у нас достаточно заметный прогресс. Для нас важно не только поделиться своим опытом, но и быть модератором этой интересной и актуальной дискуссии. Мы завершили подготовку дорожной карты и в ближайшее время передаем ее заказчику. Представление запланировано во втором полугодии.

— Как обстоят дела по развитию и использованию технологии внутри банка?

— На сегодняшний день технологии ИИ можно охарактеризовать как достаточно зрелые с точки зрения их прикладной применимости — трудно назвать сферу применения, где ИИ не используется: это работы с естественным языком, речевая аналитика, компьютерное зрение, система помощи при принятии решений, а также перспективные методы (такие как автоматизированное машинное обучение, AutoML). Банк встраивает ИИ во все свои процессы, сегодня уже не осталось ни одного направления, где бы он не использовался. В банке сейчас реализуется одновременно свыше 300 инициатив на базе искусственного интеллекта и машинного обучения, и с каждым годом это количество будет только увеличиваться.

В прошлом году стартовала программа AI Transformation (18+), и сейчас видим ее положительные результаты. Банк использует ИИ для улучшения клиентского опыта в своих продуктах, его применение в процессах дает рост скорости в 4–10 раз и существенное снижение себестоимости. В рамках программы AI Transformation в 2018 году банк в большей степени был сосредоточен на создании необходимых условий, таких как подготовка инфраструктуры, данных, моделей, процессов. В 2019 году наш основной приоритет — улучшение продуктов, клиентского опыта и получение финансового эффекта от инициатив с использованием AI Transformation.

Одним из таких масштабных внедрений технологий ИИ стало использование машинного обучения и нейросетевых фреймворков в задачах корпоративного кредитования. В прошлом году мы также запустили проект "Кредит за 7 минут", где за счет использования технологий ИИ существенно оптимизирован как процесс обработки, так и процедуры принятия решений в кредитовании юридических лиц. "Умные продукты" меняют кредитный процесс. Как итог этих изменений — корпоративные клиенты могут получить кредит за 7 минут.

— Сколько людей уволится по итогам таких масштабных внедрений ИИ?

— Одно из самых распространенных заблуждений, что искусственный интеллект полностью заменит человека и будет выполнять его функцию — принимать решения, анализировать изменения в текущей ситуации, мыслить и т.д. Искусственный интеллект помогает делать эффективнее то, что люди уже делают, но при этом идеи всегда создает человек, а искусственный интеллект только может помочь их реализовать.

По оценкам The World Economic Forum, развитие искусственного интеллекта будет способствовать созданию свыше 58 млн рабочих мест по всему миру к 2022 году. Сегодня, например, Сбербанк испытывает кадровый голод в ряде направлений. И для того, чтобы помочь людям обрести новые навыки, а банку получить качественных специалистов, у нас действует большое количество программ переобучения. Поэтому вопрос поиска своего нового шага в карьере в большей степени сводится к желанию человека переобучиться, развиваться, адаптироваться.

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