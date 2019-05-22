Открылись новые подробности истории с ребенком. Его "выгнали" из автобуса

Выяснилось, что правду ребенок рассказал только своим родителям

Ребенок. Фото: pixabay.com

Новые подробности открылись в истории с мальчиком, которого водитель автобуса выставил в дождь на улицу в Находке. Как оказалось, мальчик рассказал не всю правду. Достоверной информацией располагали лишь родители, сообщает ИА PrimaMedia.

В одном из интернет-пабликов в социальной сети instagram появилась информация о том, что 20 мая волонтер "ПримПоиск" обнаружила в дождь ребенка, который одиноко брел по дороге. Девушка подобрала мальчика и попыталась выяснить, как же оказалось, что он остался совсем один. Мальчик рассказал, что перепутал автобусы, а на конечно остановке водитель потребовал его покинуть салон. Денег на обратный путь у ребенка не было и он сам побрел домой. Позвонить родителям он не смог, т.к. его телефон сел, а наизусть номер он не знал.

Девушка доставила школьника домой и написала о произошедшем в социальных сетях. Кто бы знал, что история получит такой резонанс. Мало того, что об этом написали все СМИ, на связь с девушкой вышли сотрудники полиции, которые подробно расспросили ее о случившимся и принялись за поиски автобуса. Сама же волонтер решила еще раз съездить к родителям мальчика. Их, правда, дома не оказалось, но позже мама перезвонила волонтеру и рассказала, что же на самом деле приключилось с ребенком.

Как оказалось, он не садился ни в какой автобус, а сам добрел до другого конца города. Девушке он соврал, потому что был напуган и промок.

"Конечно он маме сказал, что в автобус он никакой и не садился, шел этот длинный путь от школы домой пешком (а это почти пол города) и тете так сказал, вероятнее всего, что находился в шоке, да и замерз", — пишет девушка.

Она также отметила, что тут же связалась с сотрудниками полиции и сообщила новую информацию о произошедшем.

"Сотрудники полиции за эти несколько часов нашли автобус, водителя, который сказал, что мальчика естественно не было и просмотрели камеры, где вероятно всего и был замечен наш мальчик, который шел по дороге один", — пишет волонтер.