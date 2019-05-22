Открылись новые подробности истории с ребенком. Его "выгнали" из автобуса

Новые подробности открылись в истории с мальчиком, которого водитель автобуса выставил в дождь на улицу в Находке. Как оказалось, мальчик рассказал не всю правду. Достоверной информацией располагали лишь родители, сообщает ИА PrimaMedia.
В одном из интернет-пабликов в социальной сети instagram появилась информация о том, что 20 мая волонтер "ПримПоиск" обнаружила в дождь ребенка, который одиноко брел по дороге. Девушка подобрала мальчика и попыталась выяснить, как же оказалось, что он остался совсем один. Мальчик рассказал, что перепутал автобусы, а на конечно остановке водитель потребовал его покинуть салон. Денег на обратный путь у ребенка не было и он сам побрел домой. Позвонить родителям он не смог, т.к. его телефон сел, а наизусть номер он не знал.
Девушка доставила школьника домой и написала о произошедшем в социальных сетях. Кто бы знал, что история получит такой резонанс. Мало того, что об этом написали все СМИ, на связь с девушкой вышли сотрудники полиции, которые подробно расспросили ее о случившимся и принялись за поиски автобуса. Сама же волонтер решила еще раз съездить к родителям мальчика. Их, правда, дома не оказалось, но позже мама перезвонила волонтеру и рассказала, что же на самом деле приключилось с ребенком.
Как оказалось, он не садился ни в какой автобус, а сам добрел до другого конца города. Девушке он соврал, потому что был напуган и промок.
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Мы думаем многие, хотели бы узнать продолжение истории с мальчиком, который в дождь шел один по Находке. Мы конечно не ожидали, что мальчик наведет столько "шума" в Приморском крае, да и не только, но история имеет продолжение. После этого случая, мы все-таки решили встретиться на выходных с мамой мальчика и поговорить, выяснить как здоровье у ребенка и как же так получилось. Но сегодня с самого утра у Алены, которая нашла и доставила ребенка домой, начал разрываться телефон от звонков из полиции. Сотрудники полиции, опросили Алену о том случае, пообещали найти водителя и, если это он действительно оставил ребенка в опасности, наказать. Алена в свою очередь поехала по тому адресу, куда доставила ребенка, чтобы поговорить с мамой, но т.к. никого дома не оказалось, оставила записку со своим телефоном. Прошло буквально пару часов и мамочка связалась с Аленой и вот, что она рассказала. Сынок конечно же историю эту рассказал родителям, те обрадовались, что ничего с ним не случилось, но и наругали, за то что так поступил, телефон его подвел, потребовав загрузить обновление ПО, при этом ребенок не смог не позвонить, не загрузить это самое злосчастное ПО, сел к незнакомой тёте в машину и т.д. Конечно он маме сказал, что в автобус он никакой и не садился, шел этот длинный путь от школы домой пешком (а это почти пол города) и тете так сказал, вероятнее всего, что находился в шоке, да и замерз. Алена перезвонила в полицию, рассказала ситуацию. Сотрудники полиции за эти несколько часов нашли автобус, водителя, который сказал, что мальчика естесственно не было и просматрели камеры, где вероятно всего и был замечен наш мальчик, который шел по дороге один. Мы приносим свои извинения всем водителям, которым досталось от нас, от неравнодушных граждан???? Благодарим сотрудников полиции г. Находка, которые обратили внимание на этот случай, и действительно искали того "нехорошего" водителя! P.s. Но всё равно мы просим водителей быть внимательнее к детям... Мимо неслись десятки машин, а ребенок мокрый одиноко шел по дороге.... Берегите себя и своих близких! И пусть все возвращаются домой???? #ПримПоиск #поиск #Находка #приморскийкрай
"Конечно он маме сказал, что в автобус он никакой и не садился, шел этот длинный путь от школы домой пешком (а это почти пол города) и тете так сказал, вероятнее всего, что находился в шоке, да и замерз", — пишет девушка.
Она также отметила, что тут же связалась с сотрудниками полиции и сообщила новую информацию о произошедшем.
"Сотрудники полиции за эти несколько часов нашли автобус, водителя, который сказал, что мальчика естественно не было и просмотрели камеры, где вероятно всего и был замечен наш мальчик, который шел по дороге один", — пишет волонтер.